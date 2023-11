Hopi Hari anuncia promoção de esquenta da Black Friday

O parque de diversões Hopi Hari está preparando uma promoção especial de esquenta para a Black Friday. Durante o período de 1º a 23 de novembro de 2023, os visitantes terão a oportunidade de adquirir ingressos com valores promocionais, que variam de R$84,90 a R$111,90, dependendo da data de agendamento.

A promoção de esquenta é tão boa quanto a de Black Friday, mas terá diferentes datas de agendamento. Quem comprar no esquenta pode agendar sua visita ao parque entre 03 de novembro e 04 de dezembro de 2023. Para aproveitar essa promoção exclusiva, os interessados devem escolher a data no momento da compra. É importante lembrar que não será possível reagendar o ingresso posteriormente e cancelamentos seguem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Além do acesso às mais de 40 atrações disponíveis no parque, excluindo apenas as atrações pagas à parte e jogos com prêmios, também estão inclusos no ingresso os eventos especiais. Nas primeiras datas disponíveis (3, 4, 5, 6, 12, 18 e 19 de novembro), estará acontecendo a Hora do Horror Tenebris, considerado o maior evento de horror da América Latina. Essa será a última oportunidade para os visitantes aproveitarem essa experiência assustadora em 2023.

No último fim de semana de novembro (24, 25 e 26), ocorre a celebração dos 24 anos do Hopi Hari, chamada de Celebration. Nesses três dias, crianças de até 12 anos terão acesso livre ao parque, podendo estar acompanhadas ou não por um pagante. A cortesia poderá ser retirada diretamente nas catracas na data da visita.

No mês de dezembro (dias 1, 3 e 4), o parque inicia o Natal Mágiko, uma temporada com shows, parada de rua e um emocionante encontro com o Papai Noel. Além dos descontos, nessas datas, uma criança de até 12 anos acompanhada de um pagante terá acesso gratuito ao parque. A cortesia também poderá ser retirada diretamente nas catracas na data da visita.

E por fim, durante o período de 2 a 26 de novembro, as Hopi Shopis, lojas do parque, oferecerão descontos imperdíveis da Black Friday em uma seleção de produtos. Esses produtos poderão ser adquiridos somente presencialmente no parque.

A promoção de esquenta da Black Friday é válida apenas para os canais de venda antecipada do Hopi Hari, que são o site oficial do parque (www.hopihari.com.br) e a Central de Vendas pelo telefone (11) 4210-4000.

Para facilitar o pagamento, o Hopi Hari oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. As formas de pagamento aceitas incluem cartões de crédito das bandeiras Visa, MasterCard, Hipercard, American Express e Elo, além de PIX e boleto.



Sobre o Hopi Hari

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.