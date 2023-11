Como preparar o corpo para o verão?

A época do ano mais aguardada está se aproximando e algumas pessoas já iniciaram o “projeto verão”, definindo seus corpos e deixando seus músculos mais perceptíveis para serem exibidos sem medo e com mais autoestima. Leia + Sobre todos os Esportes Além dos cuidados diários que podem ser feitos para manter o corpo em forma, é o período em que as pessoas realizam procedimentos estéticos para correr atrás do prejuízo causado durante todo o ano. “É importante ressaltar sempre que hidratação, alimentação saudável e exercícios físicos são cuidados que devemos ter diariamente e durante todo o ano” relata a dermatologista Fátima Tubini. Alguns dos procedimentos para realizar e preparar o seu corpo para o verão são os esvaziadores de gordura, ultraformer III e radiofrequência corporal. “Com esses tipos de tratamentos é possível tratar de forma satisfatória os maiores vilões do verão: gordura, celulite e flacidez” conta Tubini. Os esvaziadores de gorduras são um ótimo método para remover gorduras localizadas, sendo eles no corpo ou até mesmo no rosto, sem passar por cirurgias. “Os esvaziadores de gorduras são enzimas utilizadas para reduzir gorduras localizadas” diz Fátima Tubini que ressalta que essas enzimas contêm lipolítica e ação anti-inflamatória. A radiofrequência corporal também é um ótimo procedimento quando o assunto é procedimento não invasivo. “Este tratamento consiste em aquecer profundamente as regiões desejadas, fazendo com que a flacidez, gordura localizada, estrias e celulites sejam reduzidas” explica a dermatologista. O Ultraformer III é um aparelho de ultrassom micro e macrofocado utilizado para eliminar gorduras e estimular a produção de colágeno. “Com este equipamento é possível melhorar o contorno facial e corporal, sem o uso de agulhas” conta Fátima Tubini que ressalta que o uso da ponteira macro é utilizada para reduzir medidas e eliminar as gorduras localizadas, já a ponteira micro é usada para estimular o colágeno e provocar a contração dos músculos. A especialista alerta que cada caso é único e o agendamento de uma consulta com um dermatologista antes da realização de qualquer tipo de procedimento estético é fundamental. Sobre a Dra. Fátima Tubini Referência em cuidados e tratamentos dermatológicos, a Dra. Fátima Tubini atua na área da dermatologista há quase 20 anos. Com ampla experiência, a especialista é graduada em Ciências Médicas e possui o título de Especialista em Dermatologia concedido pela AMB e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em sua trajetória, trabalhou com o público infantil na área de pediatria. Atualmente, a profissional proporciona através de procedimentos dermatológicos e estéticos benefícios para a saúde e bem-estar dos seus pacientes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP