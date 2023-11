Vôlei feminino de Americana bicampeão da liga regional

A equipe de vôlei feminino de Americana conquistou

o bicampeonato da LIVA (Liga da Amizade), competição realizada em Valinhos que reúne equipes de toda a região. As americanenses confirmaram o título com a vitória no segundo jogo da final contra o Grêmio, no dia 21.

Depois de vencer o primeiro jogo da decisão por 3 sets a 0, o Golden Fox, time americanense que tem apoio da Secretaria de Esportes, repetiu o placar na segunda partida, desta vez com parciais de 25/14, 25/16 e 25/18. O resultado garantiu o título para Americana, que no ano passado também foi campeã sobre o Grêmio.

“Foi uma campanha irretocável. A equipe se comportou muito bem durante o torneio inteiro, o ano inteiro. As meninas já tinham disputado os Jogos Regionais por Americana e desempenharam muito bem. E agora, na Liga de Valinhos, fizemos por merecer”, celebrou o treinador José Nestor Battistuzzi, que já planeja a próxima temporada.

“A expectativa é disputar a Liga Regional de Campinas, um torneio mais profissional, que a gente tem condições de mandar mais jogos em Americana, com turno e returno. Vamos nos reunir com a Secretaria de Esportes e começar a traçar os planos para 2024”, concluiu.

Além da conquista coletiva, Americana teve também destaques individuais na competição. A atleta Barbara foi eleita como melhor jogadora do campeonato e a melhor oposta, Fransthiely como melhor levantadora, Rayssa como melhor líbero, Tatiane como melhor ponteira e Gesiele como melhor central.

“Parabéns às meninas por mais um título dessa importante liga regional, representando muito bem o nosso município e mostrando a força do vôlei americanense. Essa conquista é resultado da dedicação da equipe e de toda a comissão técnica. Nosso esporte segue se destacando na região”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O elenco do Golden Fox é o mesmo que representou Americana nos Jogos Regionais, composto pelas atletas Tatiane, Fransthiely, Gesiele, Evelyn, Rayssa, Suellen, Jessica, Karina, Bruna, Barbara, Debora, Bianca, Silvia, Tais e Giuliana.

