Leitinho garante maioria na Câmara de Nova Odessa

O prefeito reeleito em Nova Odessa, Cláudio José Schooder-Leitinho (PSD), teve não apenas a vitória acachapante contra Benjamim Bill Vieira de Souza (PL), 21.565 votos contra 10.167 , mas também terá em seu 2º mandato finalmente a maioria dos vereadores na Câmara. O chefe do Executivo ajudou a eleger seis dos nove parlamentares: Oséias Jorge (PSD), Paulo Porto (PSD), Lico Rodrigues (PSD), Márcia Rebeschini (União Brasil), Priscila Peterlevitz (União Brasil) e Marcelo Maito (União Brasil).

Enfim, Leitinho deverá assistir ao seu grupo político assumir de modo inédito a Presidência da Câmara, depois de dois biênios comandados pelos aliados de Bill, então no PSDB – Pelé (agora no PL) e Wagner Morais, que não se candidatou à reeleição.

Outro fato que chamou a atenção foi a derrocada de Silvio ‘Cabo Natal’, eleito pelo Avante em 2020 como o mais votado (1.187), caindo fora desta vez pelo PP com apenas 499 votos. Os comentários são de que as mudanças de ‘lado’ durante todo o mandato prejudicaram o olhar do eleitor sobre Cabo Natal. A princípio, se apresentou como uma 3ª via para prefeito, depois aliado de Bill e, por fim, fechou com Leitinho.