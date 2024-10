Delegado Bruno Lima emplaca três vereadores na região

O delegado Bruno Lima, atual secretário municipal de inovação e tecnologia da capital paulista, conseguiu influenciar e eleger três vereadores na região. Alan Leal (PRD), com 3.376 votos foi o mais votado em Sumaré. A esposa dele, Priscila Peterlevitz (União Brasil), com 839 votos se elegeu como a 8ª colocada em Nova Odessa. E teve ainda Roberta Lima (PRD), que obteve 2.080 votos e ficou na 13ª colocação no geral em Americana.

Os três possuem como bandeira política principal o combate aos maus-tratos contra os animais e vêm se destacando nas redes sociais divulgando vídeos de casos que acontecem nessas três cidades.

A vitória mostra a força da causa, mas o apadrinhamento de Bruno, que hoje possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.