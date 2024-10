Comércios funcionam em horário especial para o Dia das Crianças

SANTA BÁRBARA D’OESTE

O comércio de rua de Santa Bárbara d’Oeste estará atendendo em horário especial nos dias 11 e 12 de outubro, em função do Dia das Crianças. Na sexta-feira as lojas estarão abertas até às 21h e no sábado, feriado nacional, até às 15h.

De acordo com Ricardo Betin, presidente da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a iniciativa visa oferecer mais tempo para que os consumidores do município e da região possam efetuar suas compras com comodidade.

“O horário estendido oferece às pessoas maior possibilidade de escolha, pois, assim, elas têm tempo para pesquisar e conhecer produtos em vários estabelecimentos”, explica Betin, que prevê bom movimento não só nas lojas do segmento infantil.

“O sábado é um dia tradicional de vendas no varejo, independente de data comemorativa. Abrir a loja no feriado é benéfico tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento”, defende.

SERVIÇO:

Horário Especial do Comércio Dia das Crianças

Sexta-feira (11/10) das 9h às 21h

Sábado (12/10) das 9h às 15h

Local: Comércio de rua (Centro e bairros)

Mais informações: (19) 3499-1244

Mais notícias da cidade e região

AMERICANA

O comércio de Americana estará funcionando neste sábado, 12 de outubro, Dia das Crianças, em horário especial das 9 às 15 horas. Apesar de ser feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, um acordo foi firmado em convenção coletiva entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores e por isso as lojas irão abrir, principalmente devido ao aumento das vendas de brinquedos e roupas. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estima um crescimento em torno de 4%.

Para Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia e responsável pelo setor do comércio, os brinquedos devem ser os itens mais procurados neste período, embora o setor de vestuário também ganha destaque. “A gente sabe que as crianças gostam dos brinquedos, mas é bom lembrar que os retrôs também estão em alta, como o ioiô. O valor médio a ser gasto deve ser de aproximadamente R$ 150”, destacou.

O consumidor que fizer sua compra acima de R$ 50 nas lojas identificadas com os cartazes da promoção “Espetáculo de Prêmios” estará concorrendo a diversos produtos. O evento é organizado pela Acia e no dia 31 deste mês haverá o sorteio de dois patinetes elétricos e um videogame playstation 5, em comemoração ao Dia das Crianças. Os cupons são acumulativos e a campanha iniciada em maio deste ano prossegue até abril de 2025. Em janeiro, mês de aniversário da Acia, haverá o sorteio de um veículo zero quilômetro. Até agora foram entregues duas motos, celulares, televisores, notebooks, smartwatchs e vale compras no valor de R$ 500 cada um.