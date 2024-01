O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a possibilidade da ampliação do horário de funcionamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do São José e da área de atendimento abrangida pela ESF Praia Azul.

De acordo com o parlamentar, usuários da rede pública de saúde relataram dificuldades em ter acesso ao atendimento médico com horário ampliado até as 20h30 na ESF São José e que, ao procurarem a ESF Praia Azul, são orientados que o agendamento não é possível por residirem próximo à outra unidade.

“Alguns dos bairros atendidos pelas unidades possuem certa proximidade e apenas os moradores que não conseguem ser atendidos pelo horário atual da ESF São José seriam atendidos na Praia Azul. Por isso, buscando o atendimento de qualidade aos cidadãos, formulamos este requerimento”, aponta Léo.

No documento o autor pergunta se existe a possibilidade de ampliação da área demográfica de abrangência da ESF Praia Azul, das 16h às 20h30, para receber moradores atendidos atualmente na ESF São José. Questiona, ainda, se já foi considerada a ampliação do horário de funcionamento da ESF São José, quais os bairros atendidos por cada unidade e quantos usuários foram atendidos na ESF Praia Azul, no horário ampliado, nos meses de novembro e dezembro de 2023.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Malheiros quer saber quanto foi gasto na decoração natalina

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre os gastos com decoração natalina realizados no final de 2023 no município.

No documento, o parlamentar pede dados detalhados sobre valor total gasto e fonte dos recursos. Pergunta, ainda, se houve parceria com empresas e qual o valor disponibilizado por terceiros; se foi contratada empresa especializada para instalação da decoração e, em caso de resposta positiva, se houve licitação; se os materiais utilizados foram fornecidos pela empresa responsável pela instalação, alugados ou são de propriedade da prefeitura.

Malheiros questiona também quais apresentações artísticas foram realizadas no período, qual o custo total e o valor gasto com cada artista e pede cópia das atas de reuniões do conselho municipal em que foram tratadas questões referentes à decoração instalada.

“Os enfeites chamam a atenção e atraem o público, notadamente, para a região central, elevando o fluxo de pessoas e fortalecendo a economia local. Atendendo às reivindicações de cidadãos, o requerimento tem como objetivo obter esclarecimentos detalhados sobre a decoração natalina instalada no município”, explica o autor.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

