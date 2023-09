Live de NPC, nova onda do tiktok. Entenda

Lives de NPC viralizam no TikTok

Os NPC são personagens que aparecem nos jogos de videogame mas que não podem ser controlados por quem está jogando.

E o influencer Felca parece que fez esta onda bombar no Brasil. Os relatos são de ganhos que podem chegar a até R$ 1000 por dia para a pessoa fazer papel ridículo na rede que mais cresce no mundo.

O influencer fica como um macaquinho de circo por horas fazendo o que os telespectadores mandam ele fazer- desde que paguem para o ‘artista’ que está lá fazendo micagens, sons e tarefas.

Eles fazem parte de toda a história e cenário, podendo até mesmo interagir com o jogador principal, mas não conseguimos controlar suas ações. Jogos como GTA, por exemplo, têm vários NPC que acabam ficando bem conhecidos por seus trejeitos e características únicas. Agora, a trend do TikTok é justamente imitar esses personagens e suas características, repetindo até mesmo os seus bordões, durante lives.

Estão ganhando MUITO dinheiro com essas lives

Alguns tiktokers estão fazendo um enorme sucesso graças às suas lives de NPC. Já outros, também estão ganhando fama justamente por fazer paródias e zoar esses tiktokers. Depois que essa trend se tornou viral, várias pessoas passaram a criticar quem faz e quem assiste essas lives. Assim, os tiktokers de NPC se tornaram um grande motivo de piada na web. A grande questão é que eles não devem estar se importando muito com as críticas, já que estão ganhando uma quantidade exorbitante de dinheiro. Tiktokers que fazem live de NPC já estão faturando entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, apenas por imitar esses personagens.

