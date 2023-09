Um ladrão que devia para Justiça foi detido dirigindo

um caminhão pequeno em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta terça-feira. M.D., 47, estava no caminhão VW quando foi parado por agentes de segurança. Eles sabiam que ele tinha contra si mandado por furto em Capivari.

O homem foi preso e levado para a delegacia.

Abaixo descrição pormenorizada feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 12 de Setembro de 2023

.📍HORA: 21:45

.📍LOCAL: Rua dos Girassóis, 188 – Jardim Panambi

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com M.D. 47 anos dirigindo seu veículo VW 8.140, cor branca, ano 1998, de placas BTA-8J78. Sendo de conhecimento da equipe haver um mandado de prisão em seu desfavor da comarca de Capivari pelo crime de furto, este disposto no art.155 do C.P., foi detido e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

