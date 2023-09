Quem foi bem no Miss e Mister

Com um verdadeiro show na passarela, os 37 candidatos – 26 damas e 11 cavalheiros – que concorreram às faixas de Miss e Mister Melhor Idade de Nova Odessa foram ovacionados durante o desfile realizado na noite de sexta-feira (08/09) pela Prefeitura de Nova Odessa, através do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de Cultura e Turismo. A “competição” elegeu Mirna Becchis e Osny Rodrigues de Oliveira como Miss e Mister Melhor Idade 2023, respectivamente. Agora, a dupla vai representar a cidade na fase estadual, prevista para acontecer em novembro, na capital.

Além deles, a festa consagrou ainda Rosa Zanetti como Miss Simpatia Melhor Idade e Maria de Lourdes Lopes como Miss Elegância Melhor Idade. José Osmar foi escolhido Mister Elegâncias Melhor Idade e Miguel Angelo Rossato, o Mister Simpatia Melhor Idade. Eles ganharam como premiação, além de faixas e flores, vouchers e presentes do comércio local e uma viagem para hotel na cidade de Serra Negra com acompanhante.

Além do chefe do Executivo, o evento contou com a presença do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, o responsável pelo Departamento de Cultura, Lucas Camargo, e os vereadores Oseias Jorge e Paulinho Bichof.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Concurso é mais um “clássico” que retorna para o calendário anual de eventos do Município. “Foi uma noite inesquecível para nossos heróis da Terceira Idade. Foi uma festa maravilhosa, um grande sucesso, com o show do Trio Los Angeles e Banda Tempero Latino. Deixo os parabéns à nossa querida Rose Miranda, pelo carinho e amor aos nossos idosos, e também ao Lucas Camargo, que tem feito um excelente trabalho à frente da Cultura, ao meu vice Mineirinho, meu braço direito, e a todos os envolvidos nesse lindo trabalho”, comemorou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

O vice Mineirinho destacou a importância do evento para a Melhor Idade. “Estamos felizes em proporcionar diversas atividades aos nossos idosos, por tudo que eles fizeram pela nossa cidade, e este concurso complementa as ações que o nosso Fundo Social de Solidariedade vem desenvolvendo para eles. Foi mais um lindo evento pensado exclusivamente neles, e parabéns a todos que participaram”, afirmou.

“O que estamos fazendo é a inclusão da Melhor Idade e o resultado é gratificante, hoje com bom público prestigiando o concurso. Só temos a agradecer a todos que acreditam em nosso trabalho, ao prefeito Leitinho e vice Mineirinho, por nos confiarem tal missão, que é o trabalho de valorização da nossa Melhor Idade, e também ao Lucas Camargo, cujo apoio tem sido fundamental. Nossos idosos merecem”, disse Rose Miranda.

“É uma alegria ver a aceitação de vocês neste importante evento que a Prefeitura de Nova Odessa está retomando, como forma de valorizar a Melhor Idade, e é gratificante ver a sede do Fundo Social lotada, com a participação deste público maravilhoso, abrilhantando o Concurso. Para a Cultura é sempre um prazer apoiar os eventos em prol da Melhor Idade de Nova Odessa”, destacou Lucas Camargo.

O concurso de Miss e Mister Melhor Idade 2023 foi retomado, depois de muitos anos, inclusive aberta a participação para os moradores acima de 60 anos de todo o município, não apenas aos frequentadores do Programa da Melhor Idade.

O vocalista Marcio Mendes cantou e encantou a todos, com sensacional apresentação, desceu do palco, se interagiu e posou para fotos com o público. “Agora, a Miss e Mister da melhor idade de Nova Odessa vão representar a cidade na fase estadual, que realizaremos em São Paulo, e esperamos contar com muitos ônibus daqui prestigiando o evento e torcendo para os novaodessenses”, comentou o cantor, que tem 72 anos de idade e se diz “padrinho” da Melhor Idade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP