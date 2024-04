Luiz Cezaretto comemora entrega das 530 casas do condomínio Nova Aliança

O vereador de Americana Luiz Cezaretto (PRD) foi elogiado, nesta quinta-feira, durante a entrega das 530 casas do condomínio Nova Aliança, na região da Praia Azul. Dessas, 442 são do programa Casa Paulista, com incentivo do Governo do Estado.

Cezaretto estava como secretário de habitação durante todo o trâmite e se licenciou nos últimos dias para disputar as eleições em outubro. Durante a cerimônia de entrega, que contou com a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cezaretto foi elogiado pelo próprio governador pelo trabalho e também pelo prefeito Chico Sardelli (PL).

Um dos diferenciais citados pelo governador foi que as residências, através do trabalho da secretaria de habitação, já serão entregues com a ligação de água e luz prontas.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP