Meta começa a restringir notícias de política

A Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e Meta, começou a restingir postagens com temática política esta segunda-feira.

Postagens do NM que falavam de política de forma genérica mas com foco nas eleições deste ano foram excluídas do facebook.

Uma das postagens vetadas ‘Partidos têm desafio de ‘segurar’ os prés a vereador’ entraria normalmente na página do face do site até este domingo.

Mas esta segunda-feira a empresa restringiu 3 posts afirmando se tratar de ‘violação da política da empresa’.

Meta aperta o cerco

A Meta anunciou, já em fevereiro, uma nova estratégia para evitar a recomendação de conteúdo político no Instagram e no Threads.

A empresa optou por não mais impulsionar publicação desse teor aos usuários, seguindo políticas semelhantes já implementadas no Facebook, onde as postagens foram reduzidas no feed.

O objetivo é que essa abordagem esteja em vigor nas redes sociais antes das eleições dos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro de 2024.

