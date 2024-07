Juliana Vieira diz que jejuns muito longos podem causar hipotensão, destruição e até diminuição do tamanho dos órgãos Na sexta-feira (28), Maíra Cardi contou que já estava três dias sem comer nada, apenas bebendo água, e planejava permanecer assim por cinco dias. A nutricionista Juliana Vieira alerta que jejuns longos podem causar uma série de complicações. “Não é seguro jejum de 5 dias. Quando o acesso à comida é limitado por muito tempo, a pessoa pode sofrer com fraqueza muscular, falta de concentração, hipoglicemia, desmaios , desnutrição nos casos mais graves pode causar hipotensão e perda de eletrólitos, o que pode causar arritmias cardíacas, redução das proteínas e diminuição do tamanho dos órgãos, incluindo o cérebro”, enfatiza. Juliana explica que uma pessoa consegue ficar sem se alimentar por um longo período, mas isso não significa que seja seguro ficar sem comer até o limite. “Uma pessoa saudável pode ficar sem comer por aproximadamente 3 semanas, mas isso não significa que seja seguro ou recomendado ir até esse limite”, comenta. A profissional diz que os jejuns por um curto período, como 12 a 24 horas, já são recomendados. “Pode trazer benefícios para o corpo.Eu sou a favor de um jejum intermitente consciente. Existem vários tipos de jejum e feito para ter benefícios metabólicos , emagrecimento, para o câncer que é realizado provocando a autofagia das células , Independente dos motivos, é preciso lembrar que passar muitas horas sem comer pode provocar riscos à saúde”. Ela continua: “Quando o acesso à comida é limitado por muito tempo, a pessoa pode sofrer com fraqueza muscular, falta de concentração, hipoglicemia, desmaios , desnutrição nos casos mais graves pode causar hipotensão e perda de eletrólitos, o que pode causar arritmias cardíacas, redução das proteínas e diminuição do tamanho dos órgãos, incluindo o cérebro . Por isso, priorizem essas regras para viver saudáveis”. Juliana Vieira diz que uma alimentação equilibrada é a chave do emagrecimento. Comida de verdade. Rica em proteínas. Em quantidade suficiente para te saciar. Quanto mais delas você atingir, melhor a refeição. Então, atingir 3 dessas regras é melhor do que 2 , e vai te trazer os melhores resultados. Inclusive de saúde, e ingerir nada , sem acompanhamento de um profissional pode causar consequências gravíssimas à saúde”, finaliza. .