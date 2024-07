Bridgerton no topo do ranking da YouGov

De acordo com um novo ranking de consumo de conteúdo da YouGov, por meio da ferramenta YouGov Behavioral Media Consumption, Bridgerton foi o conteúdo mais assistido pelo Brasil em plataformas de streaming em maio de 2024.

A série dramática de época da Netflix teve mais de 159,5 milhões de visualizações ao longo do mês. No México, de acordo com a plataforma, o conteúdo mais popular foi Bebê Rena, com 45,6 milhões de visualizações no período.

Ambas as séries se mostraram particularmente populares nos dois países. Enquanto Bridgerton teve mais visualizações do que qualquer outra série de streaming no Brasil, ela foi a segunda mais consumida no México, com 36,3 milhões de visualizações.

Além de liderar a lista mexicana, Bebê Rena também subiu para o terceiro lugar na classificação entre os consumidores brasileiros, com 92,8 milhões de episódios assistidos durante o período.

Confira ranking completo da Netflix e Prime no Brasil

Entre Bridgerton e Bebê Rena, com 104,2 milhões de visualizações durante todo o período, o drama policial S.W.A.T. se destacou como o segundo conteúdo mais assistido no Brasil durante o quinto mês do ano.

A série, que atualmente exibe sua sétima temporada (e confirmou uma oitava, depois de reverter uma decisão anterior de encerrar o programa no final deste ano), acumulou uma audiência de pouco mais de 10 milhões de usuários, de acordo com a Behavioral Media Consumption.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Isso significa que, em média, cada brasileiro observado pela plataforma teria assistido a cerca de 10 episódios de S.W.A.T. no mês, o maior número de visualizações por audiência entre os conteúdos do Top 10 desse novo ranking. O restante da lista da Netflix é composto pelo drama coreano Rainha das Lágrimas, pela comédia de humor negro Bodkin e pela minissérie de drama empresarial Um Homem por Inteiro. No Prime Video, destacaram-se as séries Além da Margem, Fallout, Dom e The Walking Dead: Daryl Dixon.

Bridgerton- Os mais populares no México em maio de 2024

Rainha das Lágrimas também se destacou no quinto mês do ano com 28,6 milhões de visualizações entre o público mexicano observado pela Behavioral Media Consumption.

A série, um drama coreano sobre o casamento da CEO de uma cadeia de lojas de departamentos, também somou 4,7 milhões de consumidores ao longo de maio.

Isso significa que cada consumidor assistiu, em média, a pouco mais de seis episódios da série. Essa taxa de visualizações por audiência é a mais alta de todos os conteúdos que entraram no Top 10 desse novo ranking no México.

Além de Bebê Rena, Bridgerton e Rainha das Lágrimas, a Netflix dominou o ranking deste mês com três outros conteúdos no Top 10: a minissérie de drama empresarial Um Homem por Inteiro, a comédia sobrenatural Dead Boy Detectives e o filme romântico Mãe da Noiva. O Prime Video, por sua vez, entrou no top 10 dos conteúdos mais assistidos em maio com três séries de TV (Maxton Hall: O Mundo entre Nós, Fallout e The Walking Dead: Daryl Dixon) e um filme (Uma Ideia de Você).