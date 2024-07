Por Coronel Daniel, narrador do evento.

No último fim de semana, Americana foi palco de um evento que uniu inclusão, adrenalina e solidariedade: o Kart Terapia. Realizado nos dias 22 e 23 de junho, na Avenida Antonio Pinto Duarte, o projeto beneficente proporcionou a centenas de crianças com deficiência a oportunidade de vivenciar a emoção de pilotar um kart. O Kart Terapia, uma iniciativa da Trevilub em parceria com a TMG Racing e a Prefeitura de Americana, teve como objetivo principal incluir crianças com deficiência na prática do kart, oferecendo uma experiência única e transformadora. Durante os dois dias de evento, das 9h às 16h, as crianças puderam utilizar as três pistas da avenida para correr, sentindo a adrenalina e a emoção de serem pilotos por um dia.

Um dos grandes destaques do evento foi a participação especial de Eugene Fireball Gentsch, conhecido como “Motoqueiro Maluco”. Fireball, uma lenda do motocross e celebridade do kart, não apenas participou, mas é o idealizador e organizador do Kart Terapia em Americana e em diversas outras cidades. Ele trouxe ainda mais brilho ao evento com sua presença e entusiasmo. Fireball enfatizou a honra de participar de uma atividade tão significativa: “Para mim isso é tudo. Ainda juntei a cidade de Americana, que eu amo, com meus amigos, que fazem tudo isso acontecer”, disse Fireball.

O projeto Kart Terapia não se resume apenas à diversão. Ele oferece inúmeros benefícios à saúde mental e física das crianças participantes. A prática do kart trabalha emoções, sensações, raciocínio, equilíbrio, socialização, concentração, trabalho em equipe e espírito de competitividade. Em karts adaptados e devidamente equipados com macacão e capacete, as crianças e adolescentes puderam sentir a adrenalina de ser piloto por um dia.

Além das corridas, o evento contou com uma exposição de carros de Fórmula 4, proporcionando aos participantes e ao público uma experiência ainda mais completa e emocionante. A exposição foi uma oportunidade única para as crianças conhecerem de perto esses veículos de alta performance e se inspirarem ainda mais no mundo do automobilismo.

O evento também foi prestigiado por uma grande quantidade de parentes e amigos das crianças participantes, que vieram apoiar e compartilhar desse momento especial. A presença do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades locais reforçou a importância e o impacto positivo do Kart Terapia na comunidade.

Para mim, Coronel Daniel, que tive a honra de conduzir ao microfone a animação e locução do evento, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ver a alegria e a empolgação nos rostos das crianças e sentir a energia positiva que permeou todo o evento foi algo indescritível e profundamente gratificante.

O sucesso do Kart Terapia em Americana é um exemplo inspirador de como iniciativas solidárias e inclusivas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agradecemos a todos os envolvidos na organização e realização deste evento, especialmente à Trevilub, TMG Racing, Prefeitura de Americana e ao piloto Eugene Fireball Gentsch, por proporcionarem um final de semana inesquecível para essas crianças. Que venham mais edições do Kart Terapia, levando inclusão, emoção e solidariedade a ainda mais pessoas.

*Coronel Daniel* foi comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de Americana. O oficial da PM é professor universitário, mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Bacharel em Direito, Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal.

