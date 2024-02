Na última quinta-feira, dia 08 de fevereiro, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou o Ranking ABF das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil por Operação. Neste ano, a Microlins, maior franquia de cursos de capacitação profissional do País e parte do Grupo MoveEdu, ficou na 49ª posição, somando 389 escolas em 2023. Na lista, a marca figura como a única rede de ensino profissionalizante. Para manter a liderança no segmento de Educação, o plano de expansão da rede contempla a abertura de 48 unidades até 2025, em todos os estados brasileiros. Atualmente, as escolas atendem mais de 148 mil alunos a partir dos 16 anos. Entre as opções oferecidas, há cursos livres, profissionalizantes, de idiomas, além de graduação e pós-graduação.

“Estar no ranking das 50 maiores franquias da ABF reitera nosso papel que visa a capacitação profissional para o ingresso no mercado de trabalho. Atuando em diferentes frentes, oferecemos cursos variados para que jovens possam se preparar para conquistar o primeiro emprego. E investindo no conceito de lifelong learning, nossos alunos ficam conosco desde os cursos livres, até decidirem qual carreira desejam seguir e optarem pela graduação ou pós-graduação da área de interesse. Para continuar levando um ensino de qualidade, nosso plano de expansão foca em diferentes regiões, tanto nas capitais, como cidades interioranas ou menores, para continuar com o adensamento da marca em território nacional, com foco maior no Sudeste, Nordeste e no Sul”, ressalta o diretor nacional de operações da Microlins, Rafael da Cunha.

Com expertise de 30 anos na educação profissionalizante, um dos diferenciais para quem deseja se tornar um franqueado da marca está no investimento menor se comparado a outros segmentos, a partir de R$ 150 mil, com baixo custo operacional e rentabilidade na margem de 35%. Além disso, se trata de um negócio com tíquete médio que varia de R$ 220 a R$ 250 e conta com receita recorrente, já que os cursos têm duração média de 12 a 24 meses, exceto o de idioma, e as matrículas podem ser efetuadas em qualquer mês do ano, não necessariamente apenas no início dos semestres, período em que há um pico na procura.

“A Microlins conta com escolas que investem no conceito de omnicanalidade. Dessa forma, as aulas são feitas de forma semipresencial. O aluno pode escolher se fará o aprendizado de casa, do trabalho ou em uma das nossas unidades. Um dado interessante que notamos na rede como um todo é que, no pós-pandemia, cerca de 80% dos matriculados em nossos cursos preferem acompanhar as aulas dentro da escola. Em nossa pesquisa interna, eles citavam questões ligadas à metodologia, a experiência, ao material, ao formato da sala e, principalmente, a interação com os instrutores. Nossa meta é continuar entregando módulos e conteúdos educacionais para auxiliar de forma efetiva nas necessidades do nosso público-alvo, tanto em conceitos técnicos e operacionais quanto comportamentais, para que obtenha espaço e sucesso no mercado de trabalho”, finaliza Rafael da Cunha.

Sobre a Microlins

Uma das mais tradicionais e reconhecidas marcas do segmento de educação, a Microlins é líder em cursos de capacitação profissional no Brasil. Sua rede dispõe de mais de 400 escolas em todo o País. São oferecidos cursos de Tecnologia, Gestão, Saúde e Inglês, nas modalidades presenciais, EAD ou semipresencial. Em 2022, a Microlins recebeu do MEC a autorização para atuar também como faculdade, oferecendo cursos de Graduação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Recursos Humanos e Pedagogia), nas modalidades EAD e semipresencial, e Pós-graduação EAD nas áreas: Tecnologia, Gestão e Negócios e Educação.

Sobre o Grupo MoveEdu

Edtech focada na capacitação para o mercado de trabalho e apoio escolar. Engloba três marcas: Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica, totalizando mais de 1 mil escolas e 500 mil alunos formados por ano. Entre os principais diferenciais dos cursos profissionalizantes estão o método individualizado de ensino, no modelo híbrido (aulas presenciais e pela plataforma online), o conceito lifelong learning (educação continuada), em que o aluno encontra uma jornada completa para formação profissional entre cursos livres, técnicos e graduação, e o conceito omnichannel para atendimento, que concilia a estrutura física das escolas com os canais online.