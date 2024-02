Motociclista morre ao bater no muro em Nova Odessa

Um motociclista morreu depois de bater contra o muro

em acidente registrado no começo da noite deste sábado em Nova Odessa. O homem de 35 anos morreu na batida que aconteceu dentro de um condomínio da cidade.

A ocorrência aconteceu na rua Pastor Cláudio Almeida, jardim Monte das Oliveiras, por volta das 18h30.

No atendimento participou uma viatura do corpo de bombeiros (UR16301) e três homens bombeiros militares

Vítimas: 1 vítima (masculino, 35 anos)

Abaixo Histórico do atendimento: o Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito dentro de condomínio.

Ao chegar no local a vítima havia colidido com a moto 500 cilindradas em um muro dentro do condomínio, o mesmo estava em parada cardiorrespiratória e havia fraturas, devido a gravidade da vítima os bombeiros efetuaram o transporte imediato e executaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde foi constatado óbito pelo médico da emergência.

