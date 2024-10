Novo jogo Miraculous: Paris Under Siege disponível a consoles e PC

Desde que a PetitFabrik, estúdio amazonense de tecnologia e entretenimento, foi a empresa escolhida para desenvolver “Miraculous: Paris Under Siege”, novo jogo de ação e aventura em terceira pessoa baseado na popular série animada Miraculous – As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, havia a expectativa do lançamento oficial que, agora, é uma realidade. Resultado da parceria entre a Miraculous Corp, a PetitFabrik e a GameMill Entertainment, o jogo já está disponível para consoles e PC.

Clique aqui para assistir ao trailer de lançamento

A PetitFabrik já assina “Kukoos: Lost Pets”, game de aventura, do tipo plataforma (jogos eletrônicos nos quais o jogador precisa correr, pular, coletar objetos e enfrentar inimigo), que referencia os grandes clássicos do gênero. Também é criadora da a série “Lupita no Planeta de Gente Grande”, feita em parceria com a produtora gaúcha Druzina Content, que em 2020 conquistou o prêmio de Melhor Série Brasileira do Conexões Gramado Film Market, e foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020.

“Levamos do Amazonas para o mundo o conceito de inovação em entretenimento. Estamos produzindo tecnologia de forma sustentável, gerando empregos locais, desenvolvendo talentos e empregando nomes importantes do mercado, a fim de construir uma cadeira geradora de sustentabilidade para toda Amazônia.

A PetitFabik é hoje um dos principais estúdios do Brasil, com o adicional de estar em meio à Floresta Amazônica”, afirma Olimpio Neto, CEO da PetitFabrik. “O ecossistema de tecnologia da região Norte só tem crescido, e se tornou parte fundamental no desenvolvimento de negócios para outros estados do Brasil e para o exterior”, completa o empresário.

Em “Miraculous: Paris Under Siege”

os super-heróis Ladybug e Cat Noir devem resgatar Paris das garras de Shadow Moth, que liberou uma onda de vilões pela cidade. Um desses vilões é o implacável Stormy Weather, agora sob o controle de Shadow Moth, e exercendo antigos poderes egípcios para dominar Paris.

Com Ladybug e Cat Noir, os jogadores embarcarão em uma aventura cheia de heroísmo, combate acrobático e parkour, atravessando a cidade para lutar contra vilões akumatizados (pessoas transformadas em vilões pelos inimigos), usando habilidades únicas para dominar combos épicos. Os jogadores podem aproveitar a aventura sozinhos ou com um amigo por meio de um co-op local drop-in/drop-out.

Sobre a PetitFabrik

PetitFabrik é um estúdio brasileiro, com sede no bairro de Adrianópolis, em Manaus, que produz tecnologia e entretenimento desde 2007. Nesses 17 anos, atua no desenvolvimento de jogos, animações e conteúdo audiovisual. Também trabalha em projetos para gigantes da tecnologia, mídias sociais e estúdios cinematográficos. O time é composto por mais de 60 pessoas talentosas, criativas e apaixonadas pelo que fazem, dedicadas à criação de experiências fantásticas – a sua maioria da região Norte do Brasil.