Pague Menos lidera vendas com folga, traz ranking da SBVC

A rede de supermercados Pague Menos segue líder no varejo em relação aos supermercados da região. Os números são da 10ª edição do ranking Cielo – SBVC 2024 (base ano 2023).

Das 300 maiores empresas do setor de varejo no país, 157 são supermercadistas, onde o Pague Menos aparece na 39ª posição. São 35 lojas e 7.390 funcionários que fizeram com que a marca faturasse R$3,3 bilhões.

E seguida vem o São Vicente, na 59ª posição, 23 lojas, 3.361 funcionários e faturamento de R$1.8 bilhões.

MAIS MARCAS: No ranking ainda aparece supermercados que possuem unidades em Americana e região. Veja:

Savegnago Supermercados, faturamento de R$6,1 bilhões, 71 lojas e 12.499 funcionários. (único à frente do Pague Menos)

Oba Hortifruti, faturamento R$2,9 bilhões, 71 lojas e 7.000 funcionários.

Paraná Supermercados, faturamento R$567 milhões, 10 lojas e 1.308 funcionários.

“Por isso, o setor supermercadista é um microcosmo do varejo brasileiro, em seus desafios, potencialidades, fortalezas e ameaças. Ao mesmo tempo em que existem grupos de um porte imenso, com presença multirregional, dezenas de redes neste Ranking contam com lojas em poucas cidades (ou mesmo em um único município), mas são verdadeiras gigantes nesses mercados”, diz trecho da análise do ranking.

O supermercados Crema, que possui 2 lojas em Santa Bárbara e 1 em Americana, não apareceu no ranking da SBVC, mas segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgado em abril, a marca faturou R$360 milhões em 2023.