Ranking de faturamento traz Savegnago em 15º, Pague Menos 32º e São Vicente 48º

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgou na noite do dia 08 de abril o tradicional Ranking ABRAS, o estudo que retrata as movimentações do setor supermercadista no ano anterior (2023). O anúncio das 30 maiores empresas do setor ocorreu durante o Smart Market, encontro do setor que reúne as lideranças do varejo alimentar, e que vai até o dia 09 de abril, no Transamérica Expo Center em São Paulo.

No topo da lista, o Carrefour lidera pela oitava vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 115,4 bilhões em 2023. O segundo colocado no Ranking ABRAS, o Assaí Atacadista, ficou com R$ 72,7 bilhões, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 30,2 bilhões.

Na região, ranking coloca o Savegnago em 15º lugar, disparando à frente do Pague Menos 32º e São Vicente 48º.

Ainda tímido na região, o Savegnago possui uma loja em Americana, inaugurada em julho de 2022 e 3 em Sumaré. O faturamento é de R$6,1 bilhões. Já o Pague Menos, possui 4 lojas em Americana, 5 em Santa Bárbara, 1 em Nova Odessa e 3 em Sumaré, com faturamento de R$3,3 bilhões. O São Vicente possui 5 em Americana, 2 em Santa Bárbara, 1 em Nova Odessa e 1 em Sumaré, com faturamento de 1,8 bilhões.

O supermercados Crema, que possui 2 lojas em Santa Bárbara e 1 em Americana aparece na posição 157 com faturamento de R$360 milhões.

Mais notícias da cidade e região