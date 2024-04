À medida que adentramos esta década, o setor de turismo no Brasil inova cada vez mais, impulsionado por tendências que prometem transformar a maneira como exploramos o Brasil. De experiências imersivas a viagens sustentáveis, o país se posiciona na vanguarda do turismo global, oferecendo aos viajantes uma grande diversidade de destinos e experiências. Neste cenário, destacam-se cinco tendências principais que definirão o futuro do turismo brasileiro, desde o aumento da procura por destinos menos conhecidos até a integração da tecnologia em todas as etapas da jornada do viajante.

De acordo com Georgia Roncon, especialista em gestão empresarial, marketing e co-fundadora da Wizzi, plataforma de inteligência artificial que oferece sugestões de destinos personalizados e roteiros únicos para cada viajante, com opções de voos, hospedagens e passeios agilizam e enriquecem as experiências de uma viagem, a integração de tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial, está revolucionando a forma como planejamos e vivenciamos nossas viagens. “Nossa plataforma utiliza IA para oferecer sugestões de destinos personalizados e roteiros únicos para cada viajante, combinando voos, hospedagens e passeios de maneira que agilizam e enriquecem a experiência de viagem. Essa é uma clara demonstração de como a tecnologia está tornando o turismo mais acessível e sob medida para as preferências individuais”, conta.

Nesta década, o turismo no Brasil é marcado por tendências que estão moldando novos caminhos para a indústria. Entre elas, o turismo sustentável e ético ganha destaque, com uma consciência ambiental e social crescente entre os viajantes. Estes procuram por experiências que, além de minimizarem o impacto negativo no ambiente, também tragam benefícios para as comunidades locais. Esta tendência reflete um desejo profundo de contribuir de maneira positiva para os destinos visitados.

“Em paralelo, as experiências imersivas e personalizadas estão se tornando cada vez mais procuradas. Os viajantes desejam conhecer a essência da cultura local, desde suas tradições culinárias até o estilo de vida de suas comunidades, buscando uma conexão autêntica com cada destino”, pontua a especialista. Isso aponta para uma demanda por viagens que oferecem um mergulho mais aprofundado na cultura e no modo de vida da região em questão, proporcionando uma compreensão mais rica e significativa dos lugares visitados.

O turismo de isolamento também vem ganhando espaço, com muitos buscando destinos menos explorados e afastados das aglomerações. Essa tendência reflete o desejo de encontrar refúgio na natureza e escapar do caos urbano, valorizando a tranquilidade e a paz que tais locais isolados podem oferecer. “É uma clara indicação de que muitos viajantes estão à procura de experiências mais tranquilas e conectadas à natureza”, acrescenta.

A tecnologia, particularmente a inteligência artificial, desempenha um papel importante nesta nova era do turismo, personalizando as viagens de maneira inédita. Itinerários customizados que atendem aos interesses e necessidades específicas de cada viajante são agora possíveis, graças ao avanço dessas tecnologias. Isso melhora a experiência de planejamento da viagem e enriquece a jornada, tornando cada viagem única e sob medida.

“Por fim, as viagens multigeracionais estão se destacando como uma importante tendência, mostrando que o turismo está se adaptando para ser inclusivo para todas as idades. Famílias estão cada vez mais buscando experiências que possam ser desfrutadas por jovens e idosos, criando memórias valiosas que transcendem gerações”, conclui. Essa tendência evidencia uma mudança para viagens que promovem a união familiar, permitindo que diferentes gerações explorem e apreciem juntas a diversidade do Brasil.

Essas tendências apresentam oportunidades para o setor de turismo no Brasil se adaptar, inovar e prosperar. Ao abraçar estas mudanças, o país pode solidificar ainda mais sua posição como um destino turístico de escolha, atraente para um espectro diversificado de viajantes.