Morreu atropelado às 23h30 na Anhanguera em Americana

Um homem morreu atropelado no final da noite desta 3a feira

na rodovia Anhanguera em Americana. Celso Sales da Costa, de 40 anos, morreu após ser atingido por um caminhão. Ele bateu o carro, foi pro acostamento, saiu correndo e foi atingido.

O boletim de ocorrência registra que, por volta das 23h30 no km 128, na pista sentido capital, Celso conduzia um Corsa quando bateu na traseira de uma carreta.

Na sequência, o motorista da carreta estacionou o veículo no acostamento e, pouco tempo depois, segundo o caminhoneiro, Celso desembarcou do carro e disse que estava sendo perseguido por bandidos. Eele correu cerca de 500 metros, entrou na estrada e foi atropelado por outro caminhão.

O serviço de resgate foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal (HM), porém não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária comunicou a ocorrência aos policiais civis.

As circunstâncias do acidentes serão apuradas pela Polícia e o corpo de Celso Sales foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

