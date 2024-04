O presidente da Câmara de N Odessa Wagner Morais

surpreendeu o meio político da cidade e apareceu como filiado ao Republicanos esta semana. Wagner Morais é tido como um dos nomes mais articulados da política local e foi por muitos anos homem forte do governo Bill Vieira de Souza (2013-2020).

O Republicanos na cidade é comandado pelo ex-secretário de Saúde nos governos Bill Vanderlei Cocato, cocato para vir candidato a prefeito.

