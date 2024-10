Provão Paulista começa a ser aplicado nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta (31) e quinta-feira (31), participam do Provão Paulista estudantes matriculados na terceira série do Ensino Médio e Integrado das Escolas Estaduais da Secretaria da Educação (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) e de outras redes públicas de São Paulo e do País. Já os jovens da primeira e segunda séries farão o exame nos dias 11 e 12 de novembro.

No caso das Etecs, escolas estaduais, escolas municipais que aderiram ao Provão Paulista e escolas das universidades estaduais, a prova será aplicada na própria unidade onde os alunos estudam. Não há necessidade de inscrição. Basta comparecer no dia e horário determinado para cada turma.

Em sua segunda edição, a avaliação seriada do Governo de São Paulo permite acesso direto a cursos superiores gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Ao todo, estão previstas 15.380 vagas para 2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre. As normas da avaliação seriada, o cronograma e a relação completa de vagas podem ser consultadas no Edital de Participação.

Louany Silva, de 18 anos, está entre os jovens aprovados pelo Provão Paulista. Estudante do curso de Controle de Obras da Fatec Tatuapé – Victor Civita, na zona leste da Capital, ela reconhece na iniciativa do Estado a possibilidade de construir uma carreira sólida. “O meu sonho é ter uma vida estável, morar sozinha, conquistar minhas coisas e ser feliz. Com certeza, estudar na Fatec vai me ajudar muito, porque o conhecimento é essencial para alavancar minha carreira.” No Ensino Médio, Louany frequentou a Escola Estadual José Chediak, no Parque São Lucas, na Capital.

Calendário de exames do Provão Paulista:

– 30 e 31 de outubro, às 8 horas: alunos da terceira série. Fechamento dos portões: 7h45

– 11 e 12 de novembro, às 8 horas: alunos da segunda série. Fechamento dos portões: 7h45

– 11 e 12 de novembro, às 14 horas: alunos da primeira série. Fechamento dos portões: 13h45

Para fazer as provas é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto e levar caneta de tinta azul ou preta, com corpo transparente. Em caso de documento digital, deve ser apresentado no aplicativo oficial. Não serão aceitas imagens e prints. É importante chegar com antecedência. Não será permitida a entrada após o horário. Celulares e outros equipamentos eletrônicos serão proibidos e deverão ficar desligados e guardados. A organização do provão recomenda aos alunos que levem uma garrafa de água para hidratar-se durante a avaliação.

O exame é aplicado anualmente nas três séries do Ensino Médio e Integrado. Os estudantes matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar da avaliação deste ano, uma vez que a nota de todas as edições serão consideradas quando o participante estiver na terceira série.

Mesmo quem frequenta as aulas em período diferente deverá comparecer no horário determinado. Jovens que trabalham podem pedir a comprovação da participação nas provas, na secretaria da escola.

Conteúdo

No primeiro dia de prova, serão aplicados os exames de linguagens e ciências da natureza. No segundo dia, ocorrerão as avaliações de matemática, ciências humanas e sociais. No caso da terceira série, também haverá uma redação no primeiro dia. Os gabaritos serão divulgados na internet, no dia 9 de dezembro, a partir das 20 horas.

Indicação de cursos

Os estudantes matriculados na terceira série devem indicar, até 29 de novembro, as opções de cursos superiores que desejam concorrer a uma vaga, com ingresso no primeiro semestre de 2025, pelo Portal do Provão Paulista, disponível no endereço: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Para selecionar as vagas, é necessário informar o número de Registro do Aluno (RA), identificação fornecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aos estudantes de todos os estabelecimentos de ensino localizados no Estado. O número do RA é diferente do Registro de Matrícula (RM) no CPS e pode ser obtido no sistema acadêmico ou na secretaria da Etec.

É possível escolher até oito cursos para ingresso no primeiro semestre de 2025, em ordem de prioridade de preferência do candidato, sendo duas opções para cada instituição: Unesp, Unicamp, USP e Fatec. Até dia 29 de novembro, o estudante poderá alterar as escolhas no site. Após o prazo final, o acesso ao portal estará disponível apenas para consulta. Os resultados dos exames serão divulgados a partir de 20 de janeiro de 2025.

Em março do ano que vem, haverá um novo processo de escolhas no Portal do Provão Paulista para ingresso no segundo semestre de 2025. Os estudantes poderão optar por quatro cursos nas Fatecs e quatro opções na Univesp.

Vestibular

Apesar de facilitar o ingresso em um curso superior gratuito, o Provão Paulista Seriado não exclui a possibilidade de os estudantes interessados também participarem do Vestibular das Fatecs ou das universidades, aumentando as chances de conseguir uma vaga no Ensino Superior.