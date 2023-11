Motoristas já podem ver valor do IPVA 2024 na calculadora

Para ajudar os motoristas brasileiros a prepararem o bolso

para o pagamento do IPVA no início do próximo ano, o Gringo, Super App que tem como propósito simplificar a vida dos motoristas e que possui mais de 12 milhões de clientes, disponibiliza no aplicativo a calculadora do IPVA 2024. A funcionalidade, sucesso entre os clientes do Gringo, é mais uma ferramenta para simplificar o dia a dia dos motoristas.

A calculadora IPVA 2024 do Gringo resolve o problema de quem não quer ser pego de surpresa e dá uma estimativa de preço com base no valor do veículo pela Tabela Fipe – que também pode ser acompanhado no Super App. Além disso, o cálculo leva em conta a taxa de alíquota do imposto aplicada pelos governos estaduais e que varia por estado e categoria.



“Calcular o valor do IPVA não é uma tarefa simples. Envolve uma série de cálculos que variam de estado para estado, o que faz com que o motorista seja, muitas vezes, surpreendido com o valor. Aqui no Super App do Gringo, nossa prioridade é levar a informação e comodidade aos nossos motoristas”, comenta Rodrigo Colmonero, CEO e cofundador do Gringo que complementa: “Sabemos que as contas de começo do ano têm um peso enorme nas finanças do brasileiro. Por isso, trazemos essa solução para evitar surpresas e ajudar no planejamento financeiro”, complementa.

A calculadora já está disponível no Super App para todos os estados em que o Gringo atua – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Facilidade de pagamento

Além de ajudar no planejamento financeiro, no Super App do Gringo o motorista pode ativar a opção de ser lembrado sobre o vencimento do IPVA. Dessa forma, não deixa o pagamento para a última hora e consegue aproveitar o desconto para o pagamento à vista.

Para quem deseja flexibilidade na hora de pagar, o Gringo também ajuda. No Super App os motoristas podem escolher a melhor forma de pagar o IPVA, podendo ser no cartão de crédito, Pix ou boleto. E ainda há flexibilidade para parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.

No Super App o motorista pode resolver todos os seus débitos veiculares em um só lugar. O Gringo também é o primeiro e único a oferecer seguros e empréstimos 100% digitais.

Sobre o Gringo

O Gringo foi fundado por Rodrigo Colmonero, Juliano Dutra e Caique Carvalho em 2019 com o propósito de simplificar a vida dos mais de 75 milhões de motoristas brasileiros. Por meio do Super App, que possui aproximadamente 12 milhões de clientes, os motoristas encontram um jeito simples, seguro e personalizado de monitorar e realizar serviços relacionados a seus documentos e veículos, além de contratação de seguro e obtenção de empréstimo. Após receber mais de R$400 milhões em aportes de fundos nacionais e internacionais, a startup opera nas regiões sul e sudeste do país.

O Gringo é o Super App mais baixado na categoria Auto com nota 4.8 no Google Play e App Store; possui 9.8 e o selo RA1000 do reclame aqui; participa do programa Scale-Up Outlier da Endeavor e Google for Startups; pelo 3 ano consecutivo é indicado ao prêmio Reclame Aqui.

