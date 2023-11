Estágio: 300 Hypera Pharma, Brainfarma, Logicalis, Gênica,

IMC, Grupo Dürr, Wabtec, Corteva e Nissan estão com inscrições abertas para programas de estágios. As oportunidades para estudantes são conduzidas pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários e trainees.

Ao todo, são cerca de 300 oportunidades para estudantes de cursos técnicos e de ensino superior de estados como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Participe e comece o ano de 2024 com um estágio para chamar de seu!

HYPERA PHARMA

A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. São mais de 30 vagas em São Paulo (SP), 04 em Barueri (SP) e 03 em Goiânia (GO), mais 01 em Anápolis (GO), e os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

As vagas são para as áreas de Comunicação/Criação, Financeiro, Inovação, Jurídico, Marketing, Planejamento, Projetos, Tecnologia da Informação, Trade Marketing, Gente & Gestão e Estudos do Consumidor.

Além da bolsa-auxílio competitiva em relação ao mercado, a Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição; vale alimentação; fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito; clube de vantagens; farmácia gratuita; desconto em dermocosméticos e vitaminas; telemedicina; e recesso remunerado.

Os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia. O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/23

Link de inscrição: http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/hyperapharma

BRAINFARMA

A Brainfarma, subsidiária do Grupo Hypera Pharma, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. Ao todo são 45 vagas em Anápolis (GO), 19 em Barueri (SP), 02 em Jundiaí (SP) e 13 em Itapecerica da Serra (SP), e os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Assuntos Regulatórios, Engenharia, Excelência Profissional, P&D e Qualidade, Planejamento de Produção e Produção.

Além de bolsa-auxílio competitiva em relação ao mercado, a Brainfarma oferece diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição; vale alimentação; fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito; clube de vantagens; farmácia gratuita; desconto em dermocosméticos e vitaminas; telemedicina; e recesso remunerado.

Os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia. O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/23

Link de inscrição: http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/brainfarma

LOGICALIS

A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, está em busca de estudantes para participar do Programa de Estágio Logicalis 2024. São 18 vagas para trabalhar em modelo híbrido nas cidades de Barueri/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Podem participar do processo seletivo, estudantes de cursos de graduação como Administração, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia Elétrica, Estatística, Matemática, Segurança da Informação, Sistemas da Informação e similares, com previsão de conclusão de curso em dez/2025.

As oportunidades são para estagiar nas áreas de Consultoria, Tech House e Transformação Digital. Dessa forma, os aprovados terão uma experiência variada e inclusiva, para que possam construir uma carreira sólida e diversificada.

Além de bolsa-auxílio, a Logicalis disponibilizará benefícios como Assistência Odontológica, Vale-refeição e/ou alimentação, Seguro de vida, Assistência médica, Capacitação e acompanhamento de desempenho, Vale-transporte e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 20/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis/

GRUPO DÜRR

Com mais de 18 mil colaboradores em 33 países, o Grupo Dürr é formado por grandes empresas multinacionais com diferentes soluções e tecnologias para diversos setores.

Com a marca Dürr, a empresa é líder de sistemas de pintura e montagem final, bem como tecnologia de máquinas e robôs para produção de veículos e, como Schenk, atua fortemente na área de tecnologia de balanceamento e diagnóstico com ampla experiência em automação e digitalização. Já na Homag apresenta soluções para marcenaria, fabricando máquinas com alta tecnologia para indústria moveleira, e na

Agramkow fornece soluções completas para a indústria de refrigeração e ar-condicionado.

Para somar a esse time mundial, a empresa abre as inscrições para o Programa de Estágio Grupo Dürr 2024 com 21 oportunidades de desenvolvimento para estudantes das cidades de Bento Gonçalves/RS, São Paulo/SP (Santo Amaro) e Taboão da Serra/SP.

Podem participar alunos de cursos técnicos, com previsão de conclusão em julho de 2025 em áreas como Automação Industrial, Desenho, Elétrica, Eletricista, Eletromecânica, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia e Segurança do Trabalho. São aceitos também estudantes ensino superior, com conclusão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 em cursos como Administração, Ciência Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharia (várias)de Automação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Instrumentação Robótica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia em Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Robótica, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnólogo em Logística e Tecnólogo em Mecatrônica. Ter conhecimentos em pacote Office e Inglês e/ou espanhol é importante a depender da área em que o estagiário for contratado.

Os candidatos aprovados terão acesso aos seguintes benefícios: Plano de saúde e odontológico, Vale-alimentação, Vale-refeição ou refeitório no local, Gympass, Vale presente de aniversário, Auxílio transporte, Estacionamento gratuito, Seguro de vida, Programa de parcerias (serviços e educação), Plataforma de aprendizagem: LinkedIn Learning e Dürr Academy, Horário flexível, Modelo híbrido de trabalho (com exceção de algumas áreas), Gratificação por resultados corporativos, Programa de Reconhecimento e Programa de Bem-estar e Qualidade de Vida – Equilíbrio.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 30/11/2023

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/grupodurr/

WABTEC

A Wabtec é fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e transporte de passageiros. A empresa busca estudantes para o Programa de Estágio Wabtec 2024 com 47 vagas em Contagem/MG, Juiz de Fora/MG, Monte Alto/SP e São Paulo/SP.

Podem participar do processo seletivo, alunos de cursos universitários como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Comunicação Social, Contabilidade, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Software, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Metalúrgica, Gestão Empresarial, Jornalismo, Letras, Marketing, Publicidade, Relações Públicas e Sistemas da Informação. É importante ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, além de ter no mínimo inglês em nível intermediário.

Os futuros estagiários da Wabtec irão receber, além da bolsa-auxílio, benefícios como estacionamento, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), seguro de vida, convênio médico e odontológico, apoio Social (orientação psicológica e financeira), Headspace (app focado em saúde mental), acesso do LinkedIn Learning, grupos de afinidade e oportunidade de desenvolvimento técnico e pessoal.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 26/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/wabtec/

CORTEVA

A Corteva Agriscience, multinacional que atua no setor de sementes, defensivos agrícolas e biológicos, está recebendo inscrições para a nova edição do seu Programa de Estágio. No total, estão disponíveis 38 vagas com foco 100% em diversidade para contratação de mulheres, negros, LGBTQI+ e pessoas com deficiência. O programa oferece oportunidades para estudantes universitários nas unidades da companhia em Barueri (SP), Formosa, Goiânia e Itumbiara (GO), Indianópolis (MG), Sorriso (MT) e Santa Cruz do Sul (RS).

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Marketing, Comunicação, Administração, Economia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros. Os candidatos vão passar por um processo seletivo que inclui inscrição on-line, apresentações, painéis, estudos de casos e entrevistas.

Estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como Pesquisa & Desenvolvimento de Sementes, Operações de Produção, Centro de Tratamento de Sementes, entre outras. A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, mas com possibilidade de renovação. Já os estudantes de outros cursos de graduação podem se inscrever para vagas nas áreas corporativas, como marketing, comunicação, finanças, cadeia de suprimentos (Supply Chain), de negócios, recursos humanos, entre outras. Nestas áreas, o estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais.

Os contratados irão contar benefícios como assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Gympass e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro. Além disso, a companhia apoia o estudante a melhorar suas habilidades de comunicação do Inglês, não só com a capacitação, como também na criação de oportunidades de exposição ao idioma, e oferece plataformas virtuais de treinamentos, como o LinkedIn Learning.

Bolsa-auxílio: para carga horária de 6h é de R$ 2.200,00 e para 8h é de R$ 2.920,00

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/corteva/

Prazo: 03/12

NISSAN

A Nissan, fabricante japonesa de automóveis que atende mais de 160 países, com mais de 160.000 funcionários e líder na produção de veículos de emissão zero, busca 89 estudantes para o Programa de Estágio Nissan Brasil 2024.

Os futuros estagiários irão atuar na fábrica da Nissan em Resende/RJ e nas unidades da empresa no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Jundiaí/SP e São José dos Pinhais/PR, sendo que 80% das vagas serão destinadas a grupos minoritários para garantir uma seleção com forte perspectiva de gênero, deficiência física e diversidade de raça, além de considerar também universidades mais distantes dos centros urbanos.

Para participar, é necessário estar fazendo um dos seguintes cursos de graduação com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2025: Administração, Análise e desenvolvimento de sistemas, Ciências atuariais, Ciências contábeis, Ciências econômicas, Economia, Comércio exterior, Comércio internacional, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia empresarial e controladoria, Engenharias, Estatística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e propaganda, Relações econômicas internacionais, Relações internacionais e ciências políticas, Segurança da informação, Sistemas de informação, Tecnologia da informação e correlatos. Os futuros estagiários que irão atuar em áreas como Assuntos Governamentais, Compliance, Comunicação Corporativa, Design, Engenharia de Produção, Engenharia de Produto, Financeiro, Jurídico, Manutenção, Marketing, Planejamento de Produto, Qualidade, Sistemas e Tecnologia da Informação e Vendas.

A Nissan oferecerá benefícios como: assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou transporte fretado, ajuda de custo para montar um home office, dia livre no mês do aniversário e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/2023

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/nissan-brasil

GÊNICA

A Gênica, indústria química especializada em bioinsumos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Gênica 2024. Ao todo, são 05 vagas para estagiar presencialmente na cidade de Piracicaba/SP.

Podem participar do processo seletivo estudantes de ensino superior, com previsão de conclusão entre dez/2025 e dez/2026, em cursos como Administração, Agronomia, Biologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Engenharias, Estatística, Marketing, Publicidade e Recursos Humanos. Há também oportunidades para alunos de cursos técnicos da área de Segurança do Trabalho, com expectativa de conclusão em dez/2024.

Além disso, a empresa requer que os futuros estagiários tenham conhecimentos técnicos como Pacote Office intermediário. Ter conhecimento no idioma inglês será considerado como diferencial.

Os aprovados irão receber benefícios como Assistência odontológica, Cartão multibenefícios, Gympass, Recesso remunerado, Refeição no local, Seguro de vida e Vale-transporte.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 22/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/genica

SOBRE A COMPANHIA DE ESTÁGIOS

A Companhia de Estágios é uma empresa que oferece soluções em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e aprendizes, gestão de contratos e programa Jovem Aprendiz para as maiores organizações do país. Seguindo sua essência de fomentar a entrada de estudantes no mercado e guiar cada vez mais talentos e empresas para o amanhã, tem mais de 1.8 milhões de candidatos cadastrados em sua base. A Companhia de Estágios usa inteligência artificial, gamificação e processos no metaverso para proporcionar a melhor experiência aos candidatos das mais de 4 mil vagas que gerencia anualmente. A empresa é responsável pela construção de programas de atração de talentos para mais de 300 clientes, no Brasil e América Latina, entre eles Volvo, Clariant, Nissan, Bunge, Livelo, Oxiteno e Alcoa. Atualmente, a Companhia de Estágios é a consultoria de recrutamento e seleção melhor avaliada pelos candidatos no Google e Facebook (4,8/5) e pioneira na certificação do GPTW 2020, 2021, 2022 e 2023. Recebeu, em 2021 e 2022, o prêmio Fornecedor de Confiança (Melhor RH). Mais informações em www.ciadeestagios.com.br.