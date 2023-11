A apresentadora Patrícia Poeta ganhou liberação da TV Globo

para marcar presença no “Teleton”, atração beneficente do SBT que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

A apresentadora do ‘Encontro’ se juntará a outros famosos na maratona beneficente que acontecerá entre sexta-feira (10) e sábado (11) no canal de Silvio Santos

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a assessoria da apresentadora do “Encontro” teria confirmado a participação dela. O programa do SBT acontecerá entre sexta-feira (10) e sábado (11).

A princípio, os nomes cedidos pela Globo seria o de Fátima Bernardes e Marcos Mion. Porém, a apresentadora do GNT quebrou o pé enquanto fazia aula de dança, impedindo a sua presença no canal de Silvio Santos.

Segundo Vaquer, o interesse em contar com Poeta no “Teleton” não é novo. Havia negociações entre as emissoras na última semana, mas Patrícia pediu para ser concluído o acordo após cuidar de seu pai, internado às pressas.

