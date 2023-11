O candidato Sérgio Massa reconheceu a vitória

do ultraliberal Javier Milei na noite deste domingo na Argentina.

Massa foi o ministro da Fazenda do governo atual, com altíssima rejeição. Mesmo assim havia vencido o 1o turno das eleições com cerca de 6 pontos à frente de JM.

A inflação na Argentina está perto de 150% ao ano e a crise se agravou nos últimos meses.

O candidato de direita ganhou o apoio da terceira colocada, Pato Bulrich, neste segundo turno e o fator economia em crise foi fundamental na decisão final do eleitor.

O discurso de reconhecimento de derrota começou por volta de 20h10 (horário de Brasília).

A direita volta a vencer no continente depois de reveses no Brasil e Estados Unidos na década.

