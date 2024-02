Mulher morre em acidente com motos na Anhanguera, em Sumaré

Um mulher morreu em um acidente entre duas motocicletas na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, na manhã desta quinta-feira.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no local, devido o trânsito moroso, as motocicletas transitavam pelo corredor (entre as faixas 1 e 2), momento que a motocicleta Honda CB250 Twister colidiu na traseira da motocicleta Honda VT600, na sequência, a moto Honda CB250 veio tombar na faixa de rolamento e sua condutora caiu embaixo das rodas de um caminhão, que veio atropelá-la.

A condutora vitimada recebeu atendimento médico (bombeiros e resgate da Autoban), porém não resistiu e evoluiu a óbito pelo local dos fatos. Realizado teste do etilometro nos demais condutores, não foi constatado influência de álcool.

