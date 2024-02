A escolinha gratuita de ginástica artística masculina da Secretaria de Esportes de Americana está com vagas abertas para meninos de 6 a 10 anos. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 18h45, no ginásio do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A programação inclui as etapas iniciais da ginástica artística e os seis aparelhos da modalidade: solo, cavalo com alças, salto, argolas, barras paralelas e barra fixa. Para participar, os pais devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer no ginásio no horário das aulas e conversar diretamente com o professor Cláudio Godoy.

“A ginástica artística é um esporte que combina inúmeras habilidades motoras e capacidades físicas diversas, como deslocamentos simples, saltos, giros, rotações, entre várias outras ações. A ginástica é uma arte em si. Daí a importância de incentivarmos as crianças a praticarem a modalidade, que traz muitos benefícios para o crescimento”, destaca o professor.

“Estimular a prática de esportes já na infância é essencial para o crescimento e aprendizado dos pequenos. A ginástica auxilia na coordenação motora, equilíbrio, agilidade, concentração e em vários outros fatores. Convidamos todos a participarem”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.