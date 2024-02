DJ e produtor musical ganhou notoriedade ao ter música notada por estrelas mundiais como The Rock e Demi Lovato

Dono do hit “Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral”, lançado em 2022, que possui mais de 150 bilhões de visualizações no TikTok, o produtor musical WZ Beat dessa vez surpreendeu ao criar um single com um trecho falado por MC Bin Laden, confinado no Big Brother Brasil 24. Em publicação feita na madrugada desta quinta (29) O DJ extraiu a voz do funkeiro e criou uma batida envolvente.

No single, a letra “cantada” pelo brother tem um teor de crítica ao sistema, citando a influência de homens engravatados que fingem ajudar a população, mas que na verdade só oprimem os mais necessitados. WZ foi elogiado nos comentários pelos seguidores: “Isso é ser criador de conteúdo, novidade no ar e sair na frente. Parabéns, ficou fod*”, comentou um deles. Outro usuário elogiou com uma comparação: “Massa demais. Lembrou Charlie Brown Jr”.

Por conta do sucesso com o som top 1 mundial no TikTok, WZ Beat conseguiu quitar sua casa que era financiada, comprou três carros, uma moto, reformou toda sua casa e ainda fez vários investimentos

Veja um trecho da música criada por WZ Beat usando a fala de MC Bin Laden:

O sistema oprime a guerra mas não quer que acabe

Homens de terno no Brasil escondendo a verdade

A rachadinha no país que deixou um rachadão

Eles se acham heróis

A população que domina as ruas de todo o Brasil

Em busca de um país melhor que a gente ainda não viu

A mãe que chora sem a renda pra comprar um pão

O filho dizendo ‘Mamãe, eu vou virar ladrão’

Gente que mora na favela sem ter um novo emprego