PROGRAMAÇÃO PRAÇA SANTA BáRBARA D’OESTE DE 29/02/2024 a 06/03/2024

TIVOLI 1 – DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA (DUB) (COLUMBIA PICTURES)

Anime – 16 Anos – Duração: 103min.

Após um ataque de demônios na vila, o jovem Tanjir Kamado perdeu praticamente toda sua família.

Apenas sua irmã mais nova, Nezuko, sobreviveu, mas foi transformada em um demônio. Para vingar sua

família e recuperar a irmã, Tanjir se torna um caçador de demônios e parte em busca de justiça.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h40 INICIADO Dublado

TIVOLI 1 – DUNA – PARTE DOIS – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 166min.

Em Duna: Parte 2, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani e aos Fremen enquanto busca

vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual e marcial se inicia.

Para se tornar Muad’Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou,

Paul Atreides vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.

Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro

terrível que só ele pode prever.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h45 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h30 – 17h45 INICIADO Dublado

TIVOLI 1 – DUNA – PARTE DOIS – LEG (WARNER)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 166min.

Em Duna: Parte 2, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani e aos Fremen enquanto busca

vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual e marcial se inicia.

Para se tornar Muad’Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou,

Paul Atreides vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.

Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro

terrível que só ele pode prever.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h00 INICIADO Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h00 INICIADO Legendado

TIVOLI 2 – WISH: O PODER DOS DESEJOS – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 92min.

Um rei promete aos seus súditos a realização de seus desejos mais profundos, mas no fundo não tem

boas intenções com seu povo. Nesse contexto, a jovem Asha faz um pedido à uma estrela cadente

mágica que possui poderes ilimitados e é capaz de mudar o futuro do seu reino. A sinopse completa

ainda não foi divulgada.

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 INICIADO Dublado

TIVOLI 2 – DUNA – PARTE DOIS (ATMOS) DUB (WARNER)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 166min.

Em Duna: Parte 2, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani e aos Fremen enquanto busca

vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual e marcial se inicia.

Para se tornar Muad’Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou,

Paul Atreides vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.

Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro

terrível que só ele pode prever.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h00 – 19h20 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h00 – 19h20 INICIADO Dublado

TIVOLI 3 – MADAME TEIA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 116min.

Madame Teia mostra a história de origem da personagem-título, interpretada por Dakota Johnson. Na

trama, Cassandra Webb leva uma vida comum trabalhando como paramédica em Manhattan – até que,

um dia, ela descobre que possui a habilidade de prever o futuro. Uma de suas visões acaba levando

Cassandra até as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie

Franklin (Celeste O’Connor). Não demora até que as quatro entendam que, juntas, estão destinadas a

algo muito poderoso.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h45 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h45 INICIADO Dublado

TIVOLI 3 – TODOS MENOS VOCÊ – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Comédia Romântica – 16 Anos – Duração: 105min.

No filme Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) combinam um encontro após

se esbarrarem nos corredores da faculdade em que estudam. Em uma noite quase perfeita, o jovem

casal possui tudo para manter o contato: química, uma boa conversa e um incrível desejo um pelo outro.

No entanto, o primeiro encontro não passa disso, e a relação de ambos se esfria até pararem de se falar.

Anos após a formatura, os dois acabam coincidentemente sendo convidados para o mesmo casamento

na Austrália. Longe de casa e dos problemas, os dois acabam fazendo um trato, fingindo ser um casal

para todos até o casamento acabar. Mas a tarefa se torna complicada quando os convidados e familiares

percebem a antipatia que nutrem um pelo outro, fazendo com que tornem o trabalho mais convincente e

os encontros mais frequentes.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 18h10 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 18h10 INICIADO Dublado

TIVOLI 3 – PATOS!DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 91min.

Patos! é um filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et

Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida). A trama

mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth

Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam

tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em

que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série

de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica

tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 INICIADO Dublado

TIVOLI 3 – DUNA – PARTE DOIS – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 166min.

Em Duna: Parte 2, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani e aos Fremen enquanto busca

vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual e marcial se inicia.

Para se tornar Muad’Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou,

Paul Atreides vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.

Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro

terrível que só ele pode prever.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 20h20 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 20h20 INICIADO Dublado

TIVOLI 4 – DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA (DUB) (COLUMBIA PICTURES)

Anime – 16 Anos – Duração: 103min.

Após um ataque de demônios na vila, o jovem Tanjir Kamado perdeu praticamente toda sua família.

Apenas sua irmã mais nova, Nezuko, sobreviveu, mas foi transformada em um demônio. Para vingar sua

família e recuperar a irmã, Tanjir se torna um caçador de demônios e parte em busca de justiça.

Sáb., Dom., Feriado – 14h20 INICIADO Dublado

TIVOLI 4 – MADAME TEIA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 116min.

Madame Teia mostra a história de origem da personagem-título, interpretada por Dakota Johnson. Na

trama, Cassandra Webb leva uma vida comum trabalhando como paramédica em Manhattan – até que,

um dia, ela descobre que possui a habilidade de prever o futuro. Uma de suas visões acaba levando

Cassandra até as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie

Franklin (Celeste O’Connor). Não demora até que as quatro entendam que, juntas, estão destinadas a

algo muito poderoso.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h10 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 19h10 INICIADO Dublado

TIVOLI 4 – FERRARI – DUB (DIAMOND FILMS)

Drama/Biografia – 16 Anos – Duração: 130min.

Ferrari é uma cinebiografia que conta a história de vida do poderoso empresário italiano de carros

esportivos Enzo Ferrari (interpretado por Adam Driver). O filme mostra como Ferrari e sua família

revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de

Fórmula 1. Selecionado para o Festival de Veneza de 2023, dirigido por Michael Mann (O Informante, O

Último dos Moicanos) e estrelado por, além de Driver, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Penélope Cruz,

Jack O’Connell, Patrick Dempsey e o brasileiro Gabriel Leone.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h30 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h30 INICIADO Dublado

TIVOLI 4 – BOB MARLEY: ONE LOVE – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Drama/Biografia – 16 Anos – Duração: 107min.

Bob Marley: One Love é um filme biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando

Campeãs) que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande

ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as

dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por

sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi

imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa

(Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide

voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h40 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h40 INICIADO Dublado

