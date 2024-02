O ex-presidente da Câmara de Americana Amílcar Tanganelli

morreu esta madrugada aos 86 anos. Ele também foi presidente da seção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e chegou a concorrer ao cargo de prefeito, na eleição vencida pelo então novato Ralph Biasi.

O advogado Amilcar Tanganelli foi vereador, Chefe de Gabinete na gestão Abdo Najar 69-73.

Ele participou junto com Abdo Najar de todo o processo da vinda da empresa Goodyear para Americana.

A assinatura foi feita na antiga prefeitura, no prédio que hoje abriga a PM no centro da cidade.

Leia + sobre política regional

O velório será realizado no auditório da Câmara de Americana a partir das 11h30 desta quinta-feira. O sepultamento está previsto para o cemitério da Saudade às 15h30.

O NM externa os pêsames à comunidade de advogados da cidade, a familiares e amigos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP