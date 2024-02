Com Bill, Bolsonaro vai tomar café em conveniência de posto nesta sexta

O ex-prefeito de Nova Odessa, o Bill, anunciou em suas redes sociais que a cidade também receberá a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira.

O fato que chamou a atenção é que o encontro dos políticos será em uma conveniência de posto de gasolina, na Avenida Ampélio Gazzetta (Auto Posto Max II).

Segundo divulgou o ex-prefeito (e também pré-candidato a prefeito), Bolsonaro estará na cidade às 15h.

Ainda na sexta-feira, Bolsonaro também estará em Americana com o prefeito Chico Sardelli, porém, o local e o horário ainda não foram divulgados oficialmente pela prefeitura. Em Santa Bárbara d’Oeste, Bolsonaro estará com o prefeito Rafael Piovezan no sábado, a partir das 11h30, no Estádio Esporte Clube Barbarense. O evento é aberto ao público.

Em Americana e Santa Bárbara, Bolsonaro deve bater o martelo na filiação dos respectivos prefeitos no PL. Já em Nova Odessa, a visita é cortesia, Bill já integra a legenda.

