Nauhany Silva, ou Naná Silva, será a tenista brasileira mais jovem a entrar no ranking da WTA. Com 14 anos, Naná será a mais nova tenista a entrar para o ranking mundial feminino profissional de tênis e sonha em ser a número um do mundo.

Nesta segunda-feira (16), uma reportagem sobre a história de Naná Silva no Jornal Nacional fez crescer as buscas pelo nome da jovem tenista. A matéria mostrou a relação de Nauhany com o tênis desde os dois anos de idade, quando o pai da atleta, Paulinho Silva, colocava raquetes no berço da menina.

— Sem ele eu não teria conhecido o tênis e, não estaria no ranking da WTA, então, sou muito grata. Meu pai sempre me incentivou bastante e, naquela brincadeira, eu adorava! Ir para a quadra me divertia muito, acabei pegando o gosto — disse Naná ao JN.

Como Naná Silva conquistou a entrada no ranking da WTA

Naná foi campeã do Roland Garros Junior Series que aconteceu em São Paulo durante o mês de abril. Depois disso, ela foi convidada para competir pelo juvenil no Grand Slam em Paris. No começo de agosto, furou o qualifying do ITF W35 de Leme, e fez sua terceira pontuação em torneios profissionais.

Ela também tinha pontuado no W50 e no W35 de São Paulo. Foram essas três participações que garantiram a entrada da jovem tenista de 14 anos no ranking da WTA. Em abril, um dos momentos mais marcantes para Naná foi quando encontrou a tenista Bia Haddad. A adolescente também guarda com carinho fotos com Gustavo Kuerten.

