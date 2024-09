A Prefeitura de Americana prorrogou até 30 de setembro as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). As vagas serão oferecidas junto aos territórios dos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

As vagas são prioritariamente destinadas aos inscritos no Cadastro Único, beneficiários do programa Bolsa Família, população migrante e refugiada, e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos serão realizados no início de outubro, promovidos por meio do Programa Futuro Certo, desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

Serão oferecidas as seguintes formações:

– Rotinas Básicas de Operador de Caixa

– Técnicas Básicas para Porteiro

– Técnicas Básicas para Ajudante de Cozinha

– Estratégias de Marketing Digital e E-commerce

– Fotografia Comercial com Celular

– Jardineiro

– Manutenção, Limpeza e Conservação de Ambiente

– Manicure e Pedicure

– Técnicas Básicas de Maquiagem

– Técnicas Básicas de Decoração, Recreação Infantil e Pintura Facial

– Preparação para o Mercado de Trabalho para Jovens

A idade mínima exigida é de 16 anos para os cursos de Estratégias de Marketing Digital e E-commerce, Fotografia Comercial com Celular e Técnicas Básicas de Maquiagem e de 18 anos para os outros cursos.

As inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro através do link https://forms.gle/LcBdGXpBU7TNQvSD6 e diretamente nos CRASs.

As atividades serão desenvolvidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos bairros Guanabara, Mathiensen, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Antônio Zanaga, Praia Azul e na nova sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, nº 31, São Roque).

