Skincare infantil - Especialistas explicam riscos a saúde desta ‘febre’

Nos últimos anos, a tendência de skincare entre crianças e pré – adolescentes tem crescido. De acordo com a empresa de pesquisas global Statista, o mercado mundial de produtos para a pele de crianças deve atingir uma taxa de crescimento anual de 7,71% até 2028, com um faturamento projetado de US$380 milhões (cerca de R$1,87 bilhão).

Embora o cuidado com a pele seja essencial, especialistas alertam para os riscos de introduzir esses hábitos muito cedo sem orientação. Segundo Laís Theis, especialista em dermorenovação e co-fundadora da Sem Rótulo Cosméticos, a partir dos 6 anos de idade, é possível iniciar uma rotina de cuidados com a pele focadas apenas em limpeza, hidratação e proteção solar. Por volta dos 12 anos, outros produtos podem ser incorporados. No entanto, é fundamental que esse cuidado seja feito com orientação profissional, garantindo o uso de produtos adequados para cada faixa etária.

“Conteúdos de autocuidado, especialmente rotinas de skincare, tornaram-se populares na internet e muitas vezes promovidos sem orientação adequada, o que tem levado a um aumento do uso desses produtos entre crianças e pré-adolescentes. Além disso, com o despertar da vaidade e curiosidade nas crianças, produtos com rótulos divertidos, coloridos ou temas de personagens famosos também têm atraído a atenção desse público. Porém, é importante destacar que a pele infantil, por ser mais fina e permeável, é mais vulnerável a substâncias químicas e a reações alérgicas”, explica Laís.

Nesse cenário de skincare, produtos veganos e sem aditivos químicos como parabenos, petrolatos e ftalatos, surgem como uma opção segura para os pais que desejam proteger a pele dos filhos sem expô-los a ingredientes nocivos. Os produtos oferecidos pela Sem Rótulo Cosméticos, `a venda pela internet, como bastão de alto fator de proteção solar, gloss labial sem cor e gel de limpeza, são fáceis de aplicar e formulados com ingredientes naturais e livres de substâncias que agridem a pele, garantindo a segurança e o bem-estar.

“É muito importante observar a composição dos cosméticos, ler o rótulo, muitos contém ingredientes potencialmente tóxicos para crianças ou ativos muito agressivos. Esses produtos não só podem causar efeitos físicos, como também impactar a saúde mental, levando a problemas como baixa autoestima, ansiedade ou até depressão, cada vez mais frequentes conforme demonstrado em pesquisas. Para manter a pele saudável, é fundamental o uso diário de protetor solar, sem aditivos químicos, nutrição balanceada e ingestão adequada de água. Além disso, é essencial prestar atenção às concentrações e aos ingredientes dos cosméticos utilizados. Por isso, junto com nossos produtos SEM RÓTULO, trouxemos ao mercado a proposta de alimentar a pele e a conscientização de que o que importa não são embalagens sofisticadas ou divertidas, mas o que está dentro do frasco”, explica Melyssa Esser, nutricionista e sócia-fundadora da Sem Rótulo Cosméticos.

Existem cosméticos que podem ser usados tanto por adultos quanto por crianças. A marca brasileira Sem Rótulo Cosméticos, conta com produtos livres de aditivos químicos nocivos e formulados com ingredientes veganos e cruelty-free. “O uso de produtos inadequados para determinada faixa etária pode resultar em alergias, espinhas, sensibilização precoce da pele, irritações, excesso de oleosidade, doenças de pele como dermatite de contato, e até queimaduras químicas. Além disso, pode acelerar o envelhecimento e, por isso, é fundamental ler atentamente o rótulo dos cosméticos antes de usá-los. Entender a composição é essencial para proteger a saúde da pele em longo prazo” alerta Laís Theis, especialista em dermorenovação.

Sobre a ‘Sem Rótulo’

A ‘Sem Rótulo’ é uma marca de cosméticos brasileira com produtos veganos, sem corantes artificiais e também sem ingredientes que podem causar risco à saúde, como ftalatos, parabenos, petrolatos, entre outros. Tem como filosofia oferecer produtos de uso diário para a pele e que seguem os princípios de nutrição com a combinação dos melhores ‘alimentos’ ou ativos para resultados evidentes. Também tem como missão conscientizar as pessoas a se preocuparem com o que está dentro da embalagem ao invés de só analisarem o que está por fora.

