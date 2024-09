Simone Mendes grava e comemora indicação ao Grammy

A cantora Simone Mendes, um dos grandes nomes da música sertaneja, anunciou nesta terça-feira (17) que irá gravar no dia 16 de novembro, em Manaus (AM), seu mais novo projeto audiovisual após o sucesso do projeto “Cantando Sua História”.

O novo projeto chega em um momento de grande celebração, já que Simone acaba de ser indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com seu trabalho “Cintilante”.

Simone no Spotify

Simone, que possui 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais ouvidas do Brasil, tem vivido uma fase incrível. Há poucos dias de se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, ao lado de grandes estrelas do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana, a cantora comemora melhor fase da sua carreira.

Gloria Groove recebe sua primeira indicação ao Grammy Latino com o hit “DA BRABA”

Gloria Groove celebra um momento especial em sua carreira com a sua primeira indicação ao Grammy Latino. Nesta terça-feira (17), a artista foi nomeada na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” pela música “DA BRABA”, faixa que faz parte de seu álbum “Futuro Fluxo”, lançado em 2023. A colaboração com Ludmilla e MC GW é um dos grandes sucessos do projeto.

A cantora celebrou a nomeação em seus stories dançando a música e exalando alegria, em meio à preparação para sua aguardada apresentação no Rock in Rio, nesta quinta-feira (19). O show promete ser um dos pontos altos do evento, encerrando o Palco Sunset, e trazendo toda a energia e inovação que marcaram todas as eras da trajetória da artista.

A artista anunciou ontem o lançamento de “Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo)”, marcado para o dia 26 de setembro. O projeto contará com 13 faixas e participações especiais de nomes consagrados do pagode, como Mumuzinho, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina. O primeiro volume da “Serenata”, lançado em maio, já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de streaming.

