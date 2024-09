10 dicas para chegar em forma no verão

Faltam três meses para o verão e, com a proximidade dele, muitas pessoas buscam maneiras rápidas de melhorar a forma física para a estação das roupas leves e dos dias de praia. Embora não seja possível alcançar mudanças extremas de um dia para o outro, com ajustes na alimentação e na rotina de exercícios é possível obter resultados significativos. O nutricionista da Neo Estética, Rafael Lorente, explica que com dedicação, uma alimentação equilibrada e atividades físicas regulares, é possível transformar o corpo de forma eficiente e saudável.

“Não é necessário seguir dietas radicais ou passar horas se exercitando. O segredo está em adotar hábitos saudáveis e manter a regularidade. Pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença”, afirma Lorente.

Confira as 10 dicas do profissional para um corpo saudável até o verão

Estabeleça uma rotina de treino

Para criar consistência, é importante definir um horário fixo para os exercícios. “Seja fiel a sua agenda de treino, mesmo que o tempo seja curto. Repetir a atividade por 21 dias ajuda a torná-la um hábito”, explica Lorente.

Foque na qualidade do treino, não na quantidade

Dependendo do seu objetivo e tempo disponível, exercícios curtos e intensos podem ser mais eficazes do que longas horas de atividades de baixa intensidade. “Vinte minutos bem aproveitados podem gerar melhores resultados do que uma hora de treino moderado”, afirma o nutricionista. Evite o consumo de álcool

O álcool é altamente calórico, o que pode contribuir para o ganho de peso, além de produzir substâncias tóxicas, como o acetaldeído, que prejudicam o funcionamento do organismo e dificultam o processo de ganho de massa muscular. Além disso, o álcool causa desidratação, o que pode levar o corpo a reter líquidos, resultando em inchaço e piora da definição muscular. Dê atenção à alimentação

Uma dieta balanceada é crucial para potencializar os resultados. “Evite alimentos processados, açúcares e carboidratos simples como pães e massas feitos a base de farinha branca, bolos, biscoitos, sucos e refrigerantes. Prefira alimentos naturais e nutritivos, que além de ajudarem na perda de peso, aumentam a disposição para os treinos”, orienta o especialista. Durma bem

Um sono de qualidade é essencial tanto para a recuperação muscular quanto para a disposição. “Desconectar-se dos eletrônicos antes de dormir e garantir pelo menos oito horas de sono por noite pode melhorar seu desempenho físico e mental”, sugere Lorente. Hidrate-se corretamente

A ingestão adequada de água é fundamental para o bom funcionamento do corpo e contribui, inclusive, para o desempenho nos treinos. “A água ajuda a eliminar toxinas e mantém o metabolismo funcionando de forma eficiente, diminuindo o inchaço”, afirma o nutricionista. Inclua proteínas em todas as refeições

Proteínas são essenciais para a recuperação muscular e para manter a sensação de saciedade. “Incluir fontes de proteína, como ovos, carnes magras, peixes e leguminosas em todas as refeições, ajuda a construir e reparar os músculos”, destaca Lorente. Movimente-se sempre que possível

Além dos treinos regulares, mantenha-se ativo durante o dia. “Subir escadas, caminhar pequenas distâncias e evitar ficar sentado por longos períodos são formas simples de aumentar o gasto calórico diário”, sugere. Evite o estresse

O estresse pode impactar negativamente tanto a alimentação quanto os treinos. “Práticas como meditação ou atividades que proporcionem relaxamento ajudam a manter o foco e a energia nos objetivos”, aconselha Lorente. Não busque resultados imediatos

Manter expectativas realistas e ser paciente é essencial. “A mudança no corpo acontece de forma gradual. Dedicação e persistência são fundamentais para conquistar um corpo saudável e em forma”, conclui.

