Influência Tóxica: por que Deolane ainda é aplaudida?

Deolanes do Brasil- Cursos rasos, e-books mal embasados, palestras vazias, templates nada originais… Muitas são as estratégias dos “gurus de internet” para vender a ideia de que o Marketing se faz com fórmulas prontas e milagrosas. Para confrontar essa visão equivocada, o especialista em Marketing Estratégico Nino Carvalho lança MAIS MARKETING, menos guru pela DVS Editora.

Mestre em Administração, Carvalho é o único brasileiro reconhecido como Fellow CIM (ou FCIM), a mais alta chancela de Marketing da Europa. Consultor e professor, ele colaborou com projetos de gigantes como Toyota, NFL, Dow Latin America, Grupo Ultra, Embratel e British Council.

Na obra, o autor busca as origens e as práticas clássicas do Marketing em referências diversas, tanto as mais atuais quanto as mais tradicionais, incluindo investigações em documentos originais centenários. Assim, cria um guia de sobrevivência para os apaixonados por Marketing, dos profissionais da área aos consultores, agências e empreendedores de todos os portes. O lançamento é equilibrado entre a teoria e a prática, apresentando conceitos com fundamentos acadêmicos somados a exemplos práticos que ajudam o leitor a navegar por um mercado repleto de falácias e superficialidades.

Saber se comunicar com o público da forma correta, trazendo não apenas influência, mas também autenticidade, é uma habilidade que se constrói além dos modelos prontos vendidos por muitos influenciadores. Nesse sentido, o livro oferece uma saída para aqueles que desejam administrar a própria marca de maneira inteligente, fugindo das armadilhas que a conveniência dos gurus pode representar.

Conforme você for desenvolvendo sua rotina de mergulhar nos materiais científicos, colocar o aprendizado em prática, e conseguir ter uma visão mais sistêmica dos desafios postos, você também irá perceber os benefícios práticos e concretos (a você próprio e aos outros) nas suas entregas, cada vez com resultados melhores e mais satisfatórios.

(Mais Marketing, Menos Guru, p. 25)

Nino desmente ainda correntes que ganharam força nos últimos anos como a mentalidade de que o único foco do Marketing deve ser no digital. Ele explica que as empresas hoje colocam as interações com o público nas redes sociais acima da estratégia e de uma sólida leitura do momento atual da organização. Além disso, tece reflexões valiosas sobre as responsabilidades sociais de quem atua na área, já que o Marketing bem-feito depende de persuasão e influência bem empregadas, e isso tem impactos que vão além dos resultados de vendas.

Para além de Deolane

Ao longo das páginas, Nino Carvalho alia conhecimentos técnicos a uma linguagem amigável e fácil de compreender, o que torna MAIS MARKETING, menos guru acessível tanto para quem deseja se aprofundar no assunto quanto para os que almejam iniciar os estudos com o pé direito. Manual indispensável para se preparar para o mercado e suas mudanças, melhorar a capacidade de tomar decisões informadas e estratégicas e engrandecer o repertório profissional.

Ficha técnica

Título: Mais Marketing, Menos Guru

Autor: Nino Carvalho

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556951263

Páginas: 232

Preço: R$ 84,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Professor e Consultor com mais de 25 anos de experiência em Marketing, e projetos em mais de 30 países. Único brasileiro FCIM, a mais alta chancela de Marketing da União Europeia. Mestre em Administração e especialização em Strategic Marketing. Foi Diretor Executivo da MIT Technology Review Portugal, e Diretor de Marketing para América Latina e Caribe no British Council. Keynote speaker: Digitalks, Digital Enterprise Summit, e World Marketing Summit, de Philip Kotler.

