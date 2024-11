Neguinho da Beija-Flor deixa escola aos 75 anos

Aos 75 anos, Neguinho da Beija-Flor anuncia que o Carnaval 2025 será o último do cantor como intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis.

Baluarte da escola, Neguinho foi a voz de todos os 14 campeonatos conquistados pela azul e branca da Baixada.

Sobre Neguinho da Beija Flor

Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes OMC, é um sambista, puxador de samba, intérprete musical, cantor e compositor brasileiro. É, desde 1976, o intérprete oficial da escola de samba Beija-Flor. Neguinho recebeu por 6 vezes os prêmios Troféu Tamborim de Ouro e Estandarte de Ouro.

Mari Fernandez encanta o Rio de Janeiro com a gravação histórica de seu DVD

Público carioca recebe Mari Fernandez com ingressos esgotados e participações especiais: Lauana Prado e Guilherme e Benuto

Na noite de ontem (19), o Rio de Janeiro foi, mais uma vez, palco da grandiosidade de Mari Fernandez, que reafirmou sua posição como um dos maiores nomes da música atual ao gravar seu novo DVD em um evento épico no Espaço Hall. Com ingressos esgotados e uma plateia vibrante, a cantora apresentou um espetáculo emocionante e grandioso, com cara de hits e uma energia contagiante.

Conhecida por sua intensidade, carisma e voz marcante, Mari não apenas confirmou seu espaço no sertanejo, mas também mostrou o porquê é uma das mais promissoras artistas da música brasileira. O show contou com participações especiais que abrilhantaram ainda mais a noite. A dupla Guilherme e Benuto trouxe sua potência vocal para um dueto inesquecível, enquanto Lauana Prado, outra gigante do sertanejo, uniu forças com Mari para um momento cheio de emoção e representatividade feminina. Para completar a noite de emoções, a artista foi surpreendida por sua gravadora Som Livre, com um certificado de Disco de Diamante, pelo projeto “Mari No Barzinho – Ao Vivo no RJ”, que teve mais de 300 milhões de streams.

“Que noite foi essa, Rio de Janeiro? Continuo em êxtase, parece que vivi um sonho! Voltar ao Rio, desta vez com um projeto novo e ser abraçada pelo público, é uma energia surreal. A casa cheia e todo mundo animado, cantando comigo, é uma cena que eu nunca vou esquecer. Que pancada! Foi lindo demais” comenta a artista.

Com um cenário grandioso, produção impecável comandada por Dudu Oliveira e um repertório que mistura hits famosos como “Página de Ex”, “Seu Brilho Sumiu” e músicas inéditas, Mari Fernandez conquistou o público carioca e reforçou seu papel como referência na nova geração do sertanejo.

A gravação do DVD marca mais um capítulo na trajetória meteórica da artista, que continua quebrando barreiras e conquistando fãs por todo o Brasil. Sem dúvidas, a noite de ontem foi gravada não só nas câmeras, mas também na memória de todos que estiveram presentes.

Sobre Mari Fernandez

Com apenas 23 anos e dois anos de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Provando seu talento e versatilidade como cantora e compositora, ela soma mais de 12 milhões de ouvintes no Spotify, mais de 02 bilhões de visualizações no Youtube, mais de 03 Bilhões de streams nas plataformas de música e 10 Milhões de Seguidores nas redes sociais. Além disso, lançou também sua label “Mari Sem Fim”, que lotou estádios arrastando mais de 120 mil pessoas que curtiram essa experiência sem hora para terminar.

Considerada uma hitmaker, a artista já emplacou 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo 08 delas faixas do seu primeiro audiovisual “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”. O álbum ficou em primeiro lugar no Deezer e Mari foi a segunda artista mais ouvida no stream. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a mais de 150 países. No início de 2023, a cantora fez sua primeira turnê internacional nos EUA e gravou seu segundo DVD “Ao Vivo em São Paulo”.

