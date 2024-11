Palmeiras vira sobre o Bahia e segue com sonho do Tri

O Palmeiras conseguiu a virada no finalzinho do jogo contra o Bahia e segue na luta pelo tricampeonato brasileiro.

O Verdão fez 2 a 1 com gol na bacia das almas e agora se aproxima do líder Botafogo. Os dois times ainda vão se encontrar nas rodadas finais do torneio em partida da casa alvi verde.

Luciano abriu o placar para o Bahia aos 27′ do primeiro tempo. O Verdão reagiu ainda no primeiro tempo.

Gols do Palmeiras

Raphael Veiga e Flaco López marcaram os gols do Verdão, que está apenas UM PONTO ATRÁS DO BOTAFOGO nesse momento!!

O Botafogo encara o Atlético em Minas Gerais e soma agora 68 pontos contra 67 do Palmeiras. O Fortaleza soma 63 pontos mas também tem um jogo a menos que o Verdão.

