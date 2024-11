Prefeitura de Sumaré realiza formatura dos alunos do segundo semestre do Promad 2024

Cerca de 235 alunos dos 5ºs anos das Escolas Municipais Ramona Canhete Pinto, região do Matão, e André De Nadai, região do Maria Antônia, participarão em dezembro da formatura do segundo semestre do PROMAD (Programa Municipal Antidrogas), promovida pela Guarda Municipal de Sumaré.

Serão entregues os certificados para os alunos, a premiação para as melhores redações elaboradas pelos estudantes com o tema “O que aprendi com o Promad”, realizadas brincadeiras com a abelha Mel (mascote do projeto) e entregues os certificados de conclusão de curso para os estudantes.

Ao longo do semestre, os alunos receberam orientações sobre os malefícios do uso das drogas, trabalhando com a prevenção e ainda preparando os jovens para solucionarem, de modo seguro, as dificuldades que podem ser encontradas ao longo da vida. Os estudantes recebem uma cartilha de atividades e certificado de participação. As aulas são ministradas por uma equipe de guardas municipais, uma vez por semana. Os estudantes recebem uma cartilha de atividades e certificado de participação.

“O PROMAD é uma ferramenta muito especial que temos para auxiliar na formação dos nossos alunos, não só na vida acadêmica, mas como cidadãos de bem. A orientação e conscientização são essenciais para reduzirmos os problemas causados pelo uso das drogas, que afetam não apenas o indivíduo em si, mas toda a sociedade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

O Promad foi idealizado e implantado em Sumaré no ano de 2007. É desenvolvido nas escolas municipais com alunos dos 5º Anos e, desde então, formou entre crianças e jovens, mais de 15 mil alunos. É o único programa de resistência às drogas e a violência, criado e desenvolvido exclusivamente dentro de uma Guarda Civil Municipal. A partir deste semestre, as aulas contaram com reforço de conteúdo ministrado pelo Corpo de Bombeiros Municipal. Os cursos do Promad têm duração de três meses, com os alunos participantes recebendo cartilha, camiseta e certificado de conclusão.

Programação:

· Dia 5 de dezembro, às 19 horas – EM Ramona Canhete Pinto, Avenida Matão, 64, Jardim São Jerônimo. – 75 alunos.

· Dia 6 de dezembro, às 19 horas – Clube recreativo, Avenida Rebouças, 863, centro. – 160 alunos da EM André De Nadai.

