Top10 filmes e séries da semana 3 de outubro

A modelo Jessica Branco, 24 anos, eleita a “Musa do Vasco”, revelou que está com a ansiedade a mil para a grande final do concurso Musa Carioca Oficial 2024. A morena de Teresópolis, na região serrana do estado, já é uma vencedora, pois está entre as 12 participantes do evento.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Estou muito ansiosa para a grande final. Venho me preparando com treinos, alimentação e muita força mental, porém está complicado segurar minha ansiedade que está a mil por hora. Não vejo a hora de chegar o dia. Tenho certeza que será uma experiência maravilhosa e inesquecível. Agradeço demais a organização do concurso e meus seguidores”, afirma.

Atualmente, os fãs podem votar para eleger a Musa da Internet do concurso através do site oficial www.musadocariocao.com.br ou pelo Instagram @musacariocaoficial. A votação vai até dia 24 de novembro, com peso na decisão final. Já a grande final acontece no dia 26 de novembro, com desfile, premiação e um churrasco de confraternização na casa do empresário, sítio do pai do Daniel, em Seropédica.

Para acompanhar mais sobre a modelo Jéssica Branco, basta seguir sua página no Instagram @jessica.branco_

Fotos: Léo Cordeiro