Sono ruim pode afetar produção de testosterona e comprometer saúde do homem

O sono é fundamental para garantir uma boa saúde física, desempenho cognitivo e disposição durante o dia1. Para os homens, a dificuldade para dormir impacta diretamente no equilíbrio hormonal e pode comprometer a produção de testosterona – que varia ao longo do dia e é maior à noite, durante o sono.

“O sono de má qualidade ou a privação dele ao longo de diversos dias reduz o nível total de testosterona, trazendo consequências para a saúde do homem, como redução da libido, menor desempenho sexual, maior tendência ao ganho de peso e maior dificuldade de ganho de massa magra e comprometimento da saúde óssea”, explica o Dr. Lucio Huebra, médico neurologista do Hospital Sírio-Libanês.

Ainda segundo o especialista, a persistência dessa falta de sono pode comprometer o sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções e favorecendo a progressão para quadros mais graves. “A memória e outras funções cognitivas também podem ser comprometidas, levado até mesmo a uma predisposição a quadros demenciais, como a Doença de Alzheimer.”

No caso de queixas frequentes relacionadas ao sono, dr. Huebra reforça a importância de procurar um médico. “Quando não reconhecidos ou tratados da forma adequada Os distúrbios do sono uma vez não reconhecidos ou não tratados adequadamente podem se cronificar, tornando-se posteriormente mais difíceis de serem resolvidos, além de trazerem consequências ao longo do tempo que podem ser irreversíveis. Casos mais complexos devem ser avaliados por um médico especialista em medicina do sono”, acrescenta.

O acompanhamento médico é fundamental em todas as fases da vida

Além do cuidado com o sono, o acompanhamento médico regular é peça-chave para garantir a detecção precoce de problemas e a prevenção de doenças graves. O Dr. Alexandre Cavalcante, médico urologista do Hospital Sírio-Libanês, reforça a importância de consultas periódicas em diferentes fases da vida.

“Para pacientes entre 20 e 40 anos, é fundamental que seja realizado uma avaliação de saúde e questionário sobre histórico familiar e hábitos de vida. Os principais exames a serem realizados são exames de sangue incluindo hemograma, perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) e glicemia. Já a partir dos 45 anos de idade, é sugerido o início da realização de exames para avaliação prostática que incluem tanto o crescimento da próstata quando rastreio do câncer de próstata. A colonoscopia também deve começar a ser realizada nessa faixa etária e ser repetida a cada 10 anos, ou conforme recomendação médica”, explica o urologista.

Para manter uma vida saudável, o Dr. Cavalcante ainda reforça que é importante que os homens estejam atentos a sinais que podem indicar problemas sérios e que merecem uma consulta imediata, como dificuldade para respirar, qualquer quadro doloroso de forte intensidade, alterações na urinação, alterações dos hábitos intestinais, cansaço extremo, perda ou ganho de peso de forma repentina, sangramentos anormais.

