A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, apresenta nesta quinta-feira (21/11/2024), a partir das 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira (Rua Tamboril, 140, Jardim das Palmeiras), o Concerto Especial “Brasilidades”, tendo como convidados especiais os renomados saxofonista Ademir Júnior e o clarinetista Reinaldo Lima. A entrada é franca e a classificação, livre.

Segundo o maestro Marco Almeira Jr, o repertório da noite será totalmente formado por música brasileira, “com arranjos e composições do nosso convidado, o Ademir Júnior”.

Destaque também para a estreia mundial da música “Cataratas do Iguaçu”, composta pelo músico da Banda Sinfônica de Nova Odessa Marcelo Louback.

“A apresentação se torna especial pelo grande convidado, o saxofonista Ademir Júnior, um dos maiores da atualidade. Estamos empolgados, pois é um repertório virtuosístico e dedicado aos estilos do nosso Brasil”, completou o maestro de Nova Odessa.

A BANDA

Criada em 1987 e mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, a Banda Sinfônica Municipal acaba de completar 37 anos de atividades. A corporação foi nomeada em homenagem ao renomado Professor Gunars Tiss por lei em 1998.

Está consolidada como referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal.

Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal.

Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 38 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.