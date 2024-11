Encerradas as ações do novo Projeto “A Saúde Começa pela Boca” junto as crianças atendidas pela Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa. Lançada neste segundo semestre, a etapa 2024 da iniciativa do Setor de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde atendeu a cerca de 4.500 alunos de 4 a 10 anos, da Educação Infantil (turmas de Pré-Escola) e do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).

Durante as visitas da equipe do setor, os alunos ganharam kits de Saúde Bucal com escova, creme dental e fio dental, e aprenderam técnicas corretas de escovação e higienização bucal (incluindo aulas de escovação supervisionada) e prevenção a problemas bucais, como cáries e gengivites, bem como outras noções de Saúde importantes para toda a vida.

Segundo a dentista Patrícia Faciulli, coordenadora do projeto, as crianças sempre receberam as profissionais com muito entusiasmo, e foram receptivas a todas as informações. “Em nosso trabalho, a assistência ao outro se faz presente e necessária, e a empatia impulsiona essa atitude”, afirmou.

“(Os alunos) são curiosos e participam ativamente do projeto, principalmente nas escovações supervisionadas. Voltaremos em 2025, pois em Saúde Bucal a prevenção é sempre o melhor caminho”, acrescentou a profissional, que atua juntamente com as também dentistas Larissa de Oliveira, Natália Costa, Victor Parazzi e das auxiliares Sileia Fiorin e Michele Cristina.

“Com esse projeto idealizado pela nossa equipe de Odontologia, em parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, comprovamos que em Saúde Bucal, a prevenção será sempre o melhor caminho”, acrescentou a secretária de Saúde da cidade, Adriana Welsch.

Em Nova Odessa, quem precisa de atendimento odontológico via SUS (gratuito) deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência. O Setor de Saúde Bucal da Saúde Municipal também é responsável por outro importante programa, o “Respire Saúde” – iniciativa antitabagismo gratuita e multidisciplinar que ajuda munícipes que desejam parar de fumar.

A Prefeitura de Nova Odessa mantém atualmente 26 unidades na Rede Municipal de Educação, que atendem a cerca de 5,3 mil alunos com idades de zero a 10 anos – mais os jovens e adultos da EJA. Os alunos do Município contam com alimentação escolar (“merenda”), kit de material escolar, kit de uniforme escolar, material didático apostilado e transporte escolar gratuitos, entre outros direitos e benefícios.