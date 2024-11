2025 é o ano das vagas de IA: como escolher o curso para aprender sobre o tema?

Não é novidade que o mercado de inteligência artificial cresce a todo vapor, seja pelas novas startups surgindo ou pela alta demanda de profissionais. Prova disso é que as contratações de especialistas em IA em empresas do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Panamá aumentaram 39% no primeiro quadrimestre de 2024, em comparação com o ano passado, aponta pesquisa da consultoria Michael Page. Com a projeção de que a demanda aumente nos próximos anos, profissionais devem ficar atentos aos cargos emergentes para aproveitar a onda de novas vagas.

Um dos principais caminhos para trilhar essa jornada é investir em especializações em IA. “Existem alternativas no mercado que atendem diversas necessidades do aluno, seja ele iniciante na área ou com um nível mais avançado, em cursos presenciais ou a distância. Para escolher qual opção faz mais sentido, o profissional deve considerar cursos que oferecem expertise de longo prazo, para que ele possa se especializar e qualificar para as vagas que deseja no futuro”, explica Henrique Nóbrega, diretor e fundador da Ctrl+Play , rede de franquias de tecnologia e inovação.

O diretor destaca que faz toda a diferença se o curso oferece a oportunidade de construir um projeto próprio, pois assim é possível expor os trabalhos em um portfólio. Esse é um item indispensável nos processos seletivos de TI, ainda mais no mercado de inteligência artificial, que precisa validar a capacitação dos profissionais. Para além das candidaturas, os projetos ajudam a colocar em prática os aprendizados, se preparar para os desafios profissionais e consolidar ainda mais as habilidades.

Ao escolher o curso, é interessante explorar também qual se encaixa melhor com o tipo de cargo desejado. Nos últimos meses, por exemplo, os cargos que se destacaram na pesquisa da Michael Page foram cientista de dados, especialista em cibersegurança de IA, engenheiro de automação inteligente, head de transformação digital e engenheiro de machine learning.

A média salarial entre as posições em alta é atrativa e pode chegar a R$ 32 mil, dependendo do nível profissional. A maior faixa de salário é do head de transformação digital (de R$ 27 mil a R$ 32 mil), responsável por liderar os esforços das companhias em adotar e implementar tecnologia digital em seus processos, produtos e serviços. Outra vaga bem remunerada é a de especialista em cibersegurança de IA (de R$ 18 mil a R$ 24 mil). Esse profissional cuida da proteção de sistemas de IA e aprendizado de máquina contra ameaças cibernéticas.

A remuneração vantajosa dos cargos de IA não é à toa. Em 2024, esse mercado cresceu US$ 50 bilhões em relação a 2023, alcançando US$ 184 bilhões. A projeção para 2030 é que ultrapasse US$ 826 bilhões. No entanto, à medida que aumenta a demanda, recrutadores globais têm enfrentado uma escassez de talentos: 41% das empresas estão com dificuldades para encontrar funcionários qualificados em inteligência artificial, segundo estudo da consultoria SoftwareOne, realizado com mais de 500 tomadores de decisão do Reino Unido, Benelux, América do Norte e Austrália.

Investir na especialização em IA pode ser a porta para um futuro profissional em grandes empresas. “Estamos vivenciando uma grande mudança de paradigmas no mercado de tecnologia. Com a IA revolucionando diversos setores, esta pode ser uma excelente oportunidade para profissionais que estejam buscando investir em uma nova carreira”, comenta Henrique.

