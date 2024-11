Serviços para a implantação do Novo Parque Linear seguem em Santa Bárbara

Os serviços para a implantação do Novo Parque Linear seguem em Santa Bárbara d’Oeste. A área de 23 mil metros quadrados entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol, é transformada e configura-se como o mais novo espaço para o lazer e convívio.

O projeto em execução dispõe de pista de caminhada, quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet, ciclovia, entre outras estruturas.

