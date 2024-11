Câmara de Americana entrega medalhas Zumbi dos Palmares nesta quinta

A Câmara Municipal de Americana realiza na quinta-feira (21) sessão solene para entrega de medalhas de mérito “Zumbi dos Palmares”, concedida a pessoas, grupos e entidades que tenham se destacado nos diversos setores da sociedade no combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira.

Serão homenageados Cristiane da Silva Souza, Reinaldo Ribeiro dos Santos (Instrutor Maguila) e Zenaide Honório por decretos legislativos de autoria da vereadora Professora Juliana (PT) e Larissa Lara Rodrigues da Silva, por decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD).

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Homenageados – Medalha Zumbi dos Palmares

Cristiane da Silva Souza

Cristiane da Silva Souza nasceu em Limeira e mora há mais de dez anos em Americana. É graduanda em nutrição e trabalha como analista fiscal na área administrativa.

Militante do movimento negro, ingressou na UNEGRO em 2017 onde tem atuado no fomento a ações de formação política e iniciativas de enfrentamento ao racismo, além de colaborar em pesquisas relacionadas a trajetória histórica dos negros em Americana. Atuou em campanhas e ações solidárias voltadas a promoção da igualdade racial na região e atualmente é vice-presidente da UNEGRO.

Em 2021 foi uma das incentivadoras e organizadoras da 1ª Ameriafro, feira de arte e cultura afrobrasileira que busca valorizar o trabalho de artistas de Americana e região fomentando e divulgando arte, artesanato, cultura e saber popular afro-brasileiros.

Dentre suas contribuições está também ações voltadas para instituição do Conselho Municipal de Igualdade Racial – COMPIR no município de Americana.

Larissa Lara Rodrigues da Silva

Larissa é psicóloga formada pela Faculdade de Americana (FAM) e atua nas áreas clínica e social. Seu trabalho é focado em questões sociais e psicológicas, com ênfase na vulnerabilidade social e racial. Além disso, está em formação contínua em psicopatologia e psicanálise, com a intenção de ingressar no mestrado. Participa de grupos de pesquisa sobre maternidades vulnerabilizadas e do coletivo antirracista da Defensoria Pública do Estado.

Durante sua trajetória acadêmica, Larissa questionou profundamente a forma como a psicologia tratava as populações periféricas e se propôs, então, a mudar essa realidade, refletindo sobre as falhas estruturais nas políticas públicas e a necessidade de uma psicologia que fosse antirracista e socialmente comprometida.

Larissa também se envolveu ativamente na comunidade, utilizando ferramentas como a poesia, rap e funk consciente para empoderar jovens e promover a reflexão. Foi a primeira estudante de psicologia da FAM a estagiar na Defensoria Pública de Campinas, onde ampliou sua visão sobre a violência institucional e os desafios da população negra. Ela se tornou a primeira psicóloga negra na Casa de Dom Bosco, em Americana, e observou de perto o impacto positivo que a representatividade tem nas comunidades.

Com seu trabalho, Larissa busca promover a igualdade e a conscientização, com um foco claro na luta antirracista, e continua a lutar pela construção de uma sociedade mais justa, onde todos possam ocupar espaços com dignidade e igualdade.

Reinaldo Ribeiro dos Santos

Reinaldo Ribeiro dos Santos, conhecido como Instrutor de Capoeira Maguila, nasceu em Xavantes no Estado de São Paulo. Veio para Americana com seus pais aos quatro anos de idade.

Sua atuação em favor a cultura afro-brasileira e no combate à prática do racismo tem um papel muito importante, sempre militando em pautas do movimento negro na cidade, tendo ingressado na UNEGRO em 2019.

Fundou em 2016 o Projeto Força e Fé, com aulas de capoeira para crianças e adolescentes dos bairros Mathiensen e Jardim dos Lírios. A proposta veio como um desafio para Maguila, que tinha como objetivo ensinar técnicas desta dança e luta ritmada para crianças e adolescentes de regiões vulneráveis, fortalecendo a interação e socialização dos alunos através da construção da confiança e o respeito, envolvendo alunos, famílias e comunidade.

Além da sua atuação como educador social, Maguila também é membro titular do Conselho Municipal de Igualdade Racial – Compir, fazendo parte da primeira gestão que instituiu este conselho na cidade de Americana.

Sua atuação tem sido fundamental na luta contra a violência, injustiças sociais e preservação da memória à cultura afro-brasileira, à cidadania e aos direitos humanos.

Zenaide Honório

Zenaide Honório nasceu em Aparecida d’Oeste e mudou-se para Americana em 1991. Formou-se em Letras e Pedagogia e desde cedo, se dedicou aos estudos.

Iniciou sua militância nos anos 80, quando se envolveu com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e com os vicentinos, sempre atuando como voluntária em prol dos jovens e das camadas mais marginalizadas. Sua luta sempre foi voltada à defesa da educação pública e dos direitos da classe trabalhadora.

Zenaide tem se destacado em várias frentes políticas e sindicais. Foi presidente da APEOESP por diversas vezes e atualmente é coordenadora da APEOESP de Americana. Além disso, representa os trabalhadores paulistas no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e integrou vários conselhos educacionais, como o Conselho Municipal de Educação de Americana. Também fez parte da direção do DIEESE, onde foi presidenta por duas gestões, sempre com foco na melhoria das condições sociais e educacionais.

Como mulher negra, sua atuação também incluiu a luta contra o racismo e as opressões de gênero, buscando promover a igualdade racial e social. Ao longo de sua trajetória, Zenaide é reconhecida por sua luta em defesa da educação pública, da igualdade racial e dos direitos das mulheres, sempre comprometida com os mais pobres e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.